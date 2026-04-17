Preparatorul fizic, unul dintre cei mai apreciați din țara noastră, s-a despărțit de FCSB după ce Mirel Rădoi a decis să vină la echipă cu staff-ul său. I s-a propus să rămână în club, dar a refuzat, preferând să se ocupe de afacerea sa: un centru de pregătire fizică.

Neubert urmărește atent tot ce se întâmplă în Superliga României și nu se arată surprins de faptul că Universitatea Cluj este, acum, pe primul loc în campionatul nostru, cu șanse bune pentru primul titlu din istorie.

Thomas Neubert, impresionat de U Cluj și FC Argeș

Germanul este impresionat și de FC Argeș, nou-promovata care a reușit marea surpriză a acestui sezon, calificarea în play-off. Neubert spune că echipa lui Bogdan Andone este cea mai bine pregătită din punct de vedere fizic.

„Acum este pe primul loc U Cluj și nu este o surpriză mare pentru mine, am jucat și noi două meciuri contra U Cluj și cum s-a prezentat mi-a plăcut foarte mult.

Îmi place și Argeș foarte mult, pentru mine Argeș este cea mai bine pregătită din punct de vedere fizic”, a spus Thomas Neubert, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Cu o victorie și două rezultate de egalitate în play-off, FC Argeș este pe locul cinci, cu 30 de puncte, la două distanță de locul trei, ocupat de Rapid, după patru runde.

Thomas Neubert s-a stabilit în România! Carieră impresionantă în fotbalul nostru

Thomas Neubert și-a început cariera de preparator fizic la Kaiserslautern, unde a activat între 2008 și 2009. În România a ajuns în 2010, când a fost în staff-ul lui Laurențiu Reghecampf la Gloria Bistrița.

L-a urmat pe ”Reghe” la mai multe echipe, printre care Concordia Chiajna, FCSB, Al-Hilal, Litex sau Al-Wasl, iar în 2020 a revenit la campioana en-titre, unde a lucrat cu antrenori precum Mihai Pintilii, Edward Iordănescu, Leo Strizu, Nicolae Dică, Toni Petrea sau Elias Charalambous.

Recent, Neubert a spus că nu duce lipsă de oferte. A primit deja trei propuneri de a reveni în fotbal, dar le-a refuzat pe toate, preferând să se ocupe de propriul centru de pregătire fizică.