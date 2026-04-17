Campionul cu FCSB și-a găsit o nouă echipă, după experiența la LPS HD Clinceni în Liga 3. Paul Pîrvulescu a semnat cu CS Tunari, iar echipa ilfoveană a făcut anunțul.

Paul Pîrvulescu, noul antrenor de la CS Tunari

Echipa din Grupa B a play-out-ului din eșalonul secund a renunțat la serviciile lui Dinu Todoran la începutul lunii februarie și l-a adus e fostul jucător de la FCSB.

„Bine ai venit, Paul! Paul Pîrvulescu este noul antrenor al echipei noastre. Clubul nostru anunță venirea lui Paul Pîrvulescu în funcția de antrenor principal. Paul și-a început cariera de antrenor la LPS HD Clinceni în iulie 2024, unde a antrenat până în prezent.

Ca jucător, acesta a trecut pe la echipe precum FCSB, Viitorul Constanța, FC Voluntari, ASA Târgu Mureș, St. Pölten, Wisła Płock, Gaz Metan, Poli Iași, Academica Clinceni, U Cluj, FK Csíkszereda și Concordia Chiajna, adunând peste 200 de jocuri în prima ligă”, a transmis CS Tunari pe Facebook.