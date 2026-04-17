OFICIAL Paul Pîrvulescu a semnat! Noua echipă a campionului cu FCSB

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Paul Pîrvulescu și-a găsit o nouă echipă, iar anunțul a venit imediat.

TAGS:
Paul PirvulescuCS Tunariliga 2FCSB
Din articol

Campionul cu FCSB și-a găsit o nouă echipă, după experiența la LPS HD Clinceni în Liga 3. Paul Pîrvulescu a semnat cu CS Tunari, iar echipa ilfoveană a făcut anunțul.

Paul Pîrvulescu, noul antrenor de la CS Tunari 

Echipa din Grupa B a play-out-ului din eșalonul secund a renunțat la serviciile lui Dinu Todoran la începutul lunii februarie și l-a adus e fostul jucător de la FCSB.

„Bine ai venit, Paul! Paul Pîrvulescu este noul antrenor al echipei noastre. Clubul nostru anunță venirea lui Paul Pîrvulescu în funcția de antrenor principal. Paul și-a început cariera de antrenor la LPS HD Clinceni în iulie 2024, unde a antrenat până în prezent.

Ca jucător, acesta a trecut pe la echipe precum FCSB, Viitorul Constanța, FC Voluntari, ASA Târgu Mureș, St. Pölten, Wisła Płock, Gaz Metan, Poli Iași, Academica Clinceni, U Cluj, FK Csíkszereda și Concordia Chiajna, adunând peste 200 de jocuri în prima ligă”, a transmis CS Tunari pe Facebook.

CS Tunari este într-o situația critică în Liga 2, unde se situează pe poziția a 8-a cu 17 puncte și este la șapte „lungimi” de salvarea de la retrogradare directă.

Paul Pîrvulescu nu va avea o treabă ușoară la echipa ilfoveană, dar antrenorul de 37 de ani are șansa de a se remarca în fotbalul românesc.

Publicitate
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!