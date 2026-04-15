Preparator fizic la FCSB în ultimii șase ani, Neubert a plecat după ce Mirel Rădoi a decis să vină la echipă cu staff-ul său. Campioana i-a propus să rămână în cadrul clubului, dar acesta a refuzat.

Acum, germanul care a lucrat în prima parte a șederii sale în România cu Laurențiu Reghecampf se ocupă de afacerea sa. Are propriu centru de pregătire fizică, unde îi antrenează personal pe sportivi.

Thomas Neubert: ”Am refuzat trei oferte”

În această perioadă, Neubert n-a dus lipsă de oferte. A primit trei oferte, dar a ales să le refuze și să-și dedice timpul pentru afacerea sa.

”În primele 6-8-10 ore am avut două oferte și acum zece zile a venit o altă ofertă, dar le-am refuzat pe toate. (n.r. - Ne puteți spune de la ce echipe au fost?) Nu, asta nu pot”, a spus Neubert, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Thomas Neubert și-a început cariera de preparator fizic la Kaiserslautern, unde a activat între 2008 și 2009. În România a ajuns în 2010, când a fost în staff-ul lui Laurențiu Reghecampf la Gloria Bistrița.

L-a urmat pe ”Reghe” la mai multe echipe, printre care Concordia Chiajna, FCSB, Al-Hilal, Litex sau Al-Wasl, iar în 2020 a revenit la campioana en-titre, unde a lucrat cu antrenori precum Mihai Pintilii, Edward Iordănescu, Leo Strizu, Nicolae Dică, Toni Petrea sau Elias Charalambous.