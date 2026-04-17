Plecat de la FCSB după șase ani, imediat ce Mirel Rădoi (45 de ani) a preluat echipa și a venit cu propriul staff, Neubert a vorbit deschis despre jucătorii de la fosta sa echipă care l-au impresionat din punct de vedere fizic.

Germanul a fost întrebat direct despre jucătorii de la campioana României care ar face față în campionatul Germaniei, acolo unde jucătorii noștri n-au mai ajuns de câțiva ani buni. Neubert n-a stat prea mult pe gânduri și i-a numit pe Darius Olaru, Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu.

Thomas Neubert, trei nume pentru Bundesliga: Olaru, Bîrligea și Târnovanu

Fizicul portarului de la FCSB l-a impresionat pe Neubert. Este foarte posibil ca și Târnovanu să plece în vară de la echipă, după ce a fost rezervă o bună perioadă de timp, motiv pentru care a pierdut și naționala.

”Fizic, sută la sută, Olaru, Bîrligea și Târnovanu. La portar e un fizic extraordinar de bun. Dar și alți jucători, de exemplu Tănase este super bine pregătit, Radunovic super bine pregătit.

Problema este alta, mentalitatea. Cum e mentalitatea în Bundesliga și cum este mentalitatea jucătorilor din România”, a spus Neubert, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Ciprian Deac (Schalke), Ciprian Marica (Stuttgart și Schalke), Alexandru Maxim (Stuttgart și Mainz), Sergiu Radu (Energie Cottbus, Wolfsburg, Stuttgart și Koln) sau Claudiu Niculescu (Duisburg) sunt jucătorii români care au evoluat în Bundesliga în istoria recentă.

Thomas Neubert s-a stabilit în România! Carieră impresionantă în fotbalul nostru

Thomas Neubert și-a început cariera de preparator fizic la Kaiserslautern, unde a activat între 2008 și 2009. În România a ajuns în 2010, când a fost în staff-ul lui Laurențiu Reghecampf la Gloria Bistrița.

L-a urmat pe ”Reghe” la mai multe echipe, printre care Concordia Chiajna, FCSB, Al-Hilal, Litex sau Al-Wasl, iar în 2020 a revenit la campioana en-titre, unde a lucrat cu antrenori precum Mihai Pintilii, Edward Iordănescu, Leo Strizu, Nicolae Dică, Toni Petrea sau Elias Charalambous.

Recent, Neubert a spus că nu duce lipsă de oferte. A primit deja trei propuneri de a reveni în fotbal, dar le-a refuzat pe toate, preferând să se ocupe de propriul centru de pregătire fizică.