Chiar dacă i-a promis finului său, Mirel Rădoi (45 de ani), că îi va acorda libertate totală pentru acest final de sezon în încercarea de a prinde barajul pentru Conference League, Becali pare că și-a făcut cunoscută dorința: nu vrea să-l mai vadă în teren pe Chiricheș.

Declarația dată de patronul FCSB-ului l-ar fi deranjat pe Mirel Rădoi, dar rămâne de văzut ce decizie va lua cu privire la fostul internațional român.

Alex Bourceanu: ”Chiricheș? E o opțiune bună să rămână în club”

Alexandru Bourceanu, fostul său coleg, se arată convins de faptul că declarațiile date de Becali l-au deranjat pe Chiricheș. În același timp, crede că următoarea etapă din cariera sa ar trebui să fie legată tot de FCSB.

”Nu e o postură plăcută, cu siguranță. Am fost în postura lui, nu are neapărat legătură cu Vlad, dar cunoscându-l nu cred că e o postură plăcută. Cred că m-ar fi deranjat rău de tot și acum. Nu știu care e impactul asupra lui Vlad. El este profesionist, își face antrenamentul, are o viață foarte organizată.

Cred că e o opțiune foarte bună să rămână în club, experiența lui e fabuloasă, dar cred că este un tip care citește, care a încercat mult să se dezvolte, care merge la cursuri”, a spus Bourceanu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

FCSB ocupă locul doi în play-out, cu 30 de puncte după patru etape. Primul loc este ocupat de UTA, cu 31 de puncte, dar echipa lui Adrian Mihalcea nu deține licența UEFA și nu poate evolua în sezonul următor din cupele europene.

În următoarea rundă din play-out, FCSB va juca în deplasare cu Farul Constanța, echipă care tocmai l-a numit pe Flavius Stoican în funcția de antrenor principal, după demisia lui Ianis Zicu.

Mirel Rădoi: ”Prefer să nu comentez”

După meciul din ultima etapă, câștigat de FCSB cu 4-0 în fața celor de la Oțelul Galați, Rădoi a fost întrebat la conferința de presă despre declarația lui Gigi Becali. Răspunsul a fost unul cât se poate de echilibrat, în stilul său caracteristic.

"Mai avem partida de la Constanța, mai avem partida de acasă cu Petrolul, deci până la partida de baraj cu locul 7 sau 8, iar după cu locul 3, vom vedea până atunci. N-aș vrea să trag concluzii acum, după o victorie cu 4-0. Deocamdată prefer să nu comentez", a spus Mirel Rădoi, conferința de presă.