"Ne-am prabusit cu totul!" Mihai Teja a oferit prima declaratie dupa ce a plecat de la Poli Iasi! Care a fost motivul pentru care a ales sa paraseasca clubul

Teja a explicat motivul pentru care a ales sa plece de la Poli Iasi.

Clubul iesean a anuntat printr-un comunicat ca s-a despartit de Mihai Teja. Cele doua parti s-au despartit pe cale amiabila, in urma rezultatelor slabe din ultimele etape.

Mihai Teja a oferit prima reactie dupa ce a ales sa plece de la Poli Iasi si spune ca acesta decizie a fost luata din cauza faptului ca echipa nu mai juca la fel de bine precum o facea cand acesta a fost instalat pe banca iesenilor.



"Viata merge mai departe si pentru Politehnica Iasi, si pentru Mihai Teja. Am dat maximum din ce am putut, dar nu am reusit. Simteam ca nu mai merge. Nici eu nu am o explicatie exacta pentru ce s-a intamplat. Lucrurile au mers foarte bine la inceput, echipa a jucat fotbal, dar nu am mai castigat puncte. Si dupa aceea ne-am prabusit cu totul. Nu am mai castigat de mult timp si asta a afectat foarte mult psihicul baietilor.

Poli se poate redresa, dar in primul rand trebuie adusi niste jucatori. Dar sa ai cu ce sa-i aduci.. Asta a fost problema de la inceput la Poli Iasi. S-au creat iluzii prin ceea ce am realizat in primele zece etape si acum sunt deziluzii mari. Din papcae, atata s-a putut. Am inceput de jos, de foarte jos. Sper sa fie bine, iar schimbarea mea sa aduca un suflu nou la echipa", a spus Teja pentru Prosport.