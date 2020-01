"Anul trecut ma bateam la titlu, acum ma bat la retrogradare!" Mihai Teja a fost prezentat OFICIAL la noua sa echipa! Cu cine a semnat fostul antrenor al celor de la FCSB

Mihai Teja a fost prezentat oficial la noua sa echipa.

Fostul antrenor al celor de la Poli Iasi, Mihai Teja a fost prezentat astazi la FC Voluntari. Acesta a semnat un contract pe 18 luni cu ultima clasata din Liga 1, iar obiectivul principal este salvarea de la retrogradare. Mihai Teja a vorbit in cadrul unei conferinte de presa despre situatia echipei si spune ca va da totul sa salveze echipa. Totodata acesta a vorbit si despre venirea lui Moutinho si Salomao la echipa, jucatori care apartin de FCSB.

"Pentru mine este o provocare, am mai trecut prin asa ceva la debutul meu in cariera de antrenor la Universitatea Cluj.Am preluat echipa cand avea 4 puncte dupa 16 etape. Dupa care s-a reusit salvarea de la retrogradare, printr-un miracol, sper sa se intample la fel si aici. Vin foarte increzator, vin la un club care desi are foarte putini ani in Liga 1, au niste conditii foarte bune de infrastructura, am vazut Academia, am vazut terenurile de antrenament, sunt lucruri extraordinare, sunt vreo 10 grupe la centrul de copii si juniori. Exista o structura si un proiect pe care sa il duci mai departe. In primul rand vreau sa salvam echipa mare si dupa aceea putem sa ne gandim la tot ceea ce se intampla aici. Sunt sigur ca aceasta competitie cu play-off si play-out iti da posibilitatea sa revii in joc. Incercam sa dam maxim impreuna cu jucatorii pentru ca ei intra pe teren, obiectivul este clar, salvarea de la retrogradare.

Este mai usor sa te duci la Barcelona, sau la Real Madrid unde toate lucrurile sunt roz, daca stau bine sa ma gandesc, anul trecut ma bateam cu Steaua la titlu acum ma bat la retrogradare. Incerc sa imi fac treaba asa cum am incercat la toate echipele la care am fost. E clar ca in fotbal ai nevoie de noroc, sa fii om la locul potrivit, la momentul potrivit. Eu cred ca aici exista un lot de jucatori, care a demonstrat si am vazut si eu din afara, o echipa buna, cred ca in multe momente nesansa a facut sa nu castige puncte. In ultima parte jucatorii au avut o evolutie foarte buna. Vor mai veni 2-3 intariri, daca va veni cineva care va aduce un plus, atunci vor veni 2-3 jucatori. In primul rand tot timpul cand am fost la o echipa de fotbal, am lucrat cu jucatori care voiau sa vina la echipa cu sufletul, cu psihicul", a spus Mihai Teja.

Mihai Teja a comentat si venirea lui Moutinho si Salomao la Voluntari.



"E foarte important ca acesti jucatori sa vina la echipa noastra, cluburile se vor intelege daca va fi asa. Am auzit ca a intervenit domnul Becali, am o relatie foarte buna cu el, ne respectam, dar din punct de vedere profesional fiecare trebuie sa fie pe drumul lui", a mai spus Teja.