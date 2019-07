TEAPA pentru Becali?! Adio, Laidouni! Cu cine negociaza acum francezul de la Voluntari

Laidouni are sanse tot mai mici sa ajunga la FCSB in aceasta vara.

Desi Voluntariul a fost de acord sa-i acorde transferul, mijlocasul n-a fost lasat de impresari la echipa lui Becali. Agentii au venit cu o propunere superioara, dupa ce Becali a refuzat sa le dea comision din transfer. Conform informatiilor www.sport.ro, Laidouni are o oferta concreta de la o echipa de Europa League din Belgia. Tratativele sunt avansate, asa ca fotbalistul are sanse mari sa schimbe campionatul in cateva zile.

Laidouni, 22 de ani, a ajuns la Voluntari vara trecuta dupa ce evoluase pentru mai multe echipe din ligile inferioare franceze.

Becali i-a propus un salariu de 10 000 de euro pe luna, dublu fata de cel de la Voluntari, insa agentii sai n-au fost impresionati.

"Totul e bine, am muncit bine. Suntem obositi, dar ne simtim bine. Sunt la Voluntari, o sa vedem ce-o sa se intample cu transferul meu. O sa vorbesc cu agentii, o sa vedem ce se intampla. Ii las pe agenti sa se ocupe de oferta, eu ma concentrez pe fotbal. Ma pregatesc bine cu Voluntari, vreau sa am un sezon bun. Nu am vorbit cu Gigi Becali, ii las pe agenti, am incredere in ei. Eu vreau sa ma concentrez doar pe fotbal. FCSB e un club mare, dar v-am spus ca nu ma gandesc acum decat la ceea ce trebuie sa fac eu pe teren", a spus Laidoun la revenirea in Romania dupa cantonamentul din aceasta vara.