ULTIMA ORA | Cel mai "usor" transfer al verii la FCSB a intrat in IMPAS! Motivul pentru care s-a blocat TOTUL: ce conditii a pus Gigi Becali

FCSB a incercat un transfer important in aceasta perioada, dar mutarea a intrat in impas.

FCSB incearca sa-l aduca pe Aissa Laidouni, jucator care s-a remarcat la Voluntari, insa negocierile s-au sistat. Gigi Becali a precizat ca totul s-a blocat din pricina comisioanelor cerute de impresari, dar Liubliana Nedelcu - agentul lui Laidouni sustine ca totul s-a blocat la salariul oferit fotbalistului si la durata contractului.

Laidouni ar putea ajunge in Polonia sau Croatia. Agentul jucatorului sustine ca negociaza deja cu trei cluburi din strainatate.

"Nu am fost de acord cu oferta, cu perioada de timp si apoi cu clauza de reziliere. Nu am ajuns la comisioane, ne-am oprit la salariul jucatorului. Nu exista nicio negociere, exista doar 'ii dau atat, nu discut!'. Am apreciat oferta, le-am multumit, dar nu neg ca suntem in discutii cu alte trei cluburi in acest moment. Nu am cum sa vorbesc despre un comison al meu cand eu nu am stabilit salariul jucatorului. Ei vor contract pe 5 ani, noi ne-am dori pe 3 ani", a declarat Liubliana Nedelcu la PRO X.