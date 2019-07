4 dintr-o lovitura! Jucatori noi in cantonamentul FCSB! Anuntul clubului

Stelistii au primit intariri inaintea debutului in Europa!

Cei 4 fotbalisti din lotul lui Andone care au fost la Euro U21 in Italia au facut azi primul antrenament al sezonului alaturi de FCSB. Coman, Man, Nedelcu si Vlad s-au pregatit la baza din Berceni. Niciunul nu face insa parte din planurile lui Andone pentru jocul cu Milsami, de joi. Toti au insa sanse mari de a primi roluri importante la FCSB in noul an. Becali a anuntat ca-l va impune inclusiv pe pustiul Vlad in primul 11.