BREAKING NEWS: SOC pentru Becali si FCSB! Morutan s-a accidentat si e OUT doua luni!

Anuntat titular in startul noului sezon, Olimpiu Morutan primeste o lovitura dura!

Mijlocasul ofensiv a suferit o intindere la ligamentul genunchiului si va sta pe margine timp de doua luni, anunta Digisport.



"Am mare incredere in el! Trebuie sa straluceasca, se face jucator de multe zeci de milioane! O sa-l vedeti! In el, in Coman si in Man imi pun cele mai mari sperante! Si Vlad o sa joace in poarta. Morutan o sa ne incante, am mari asteptari de la el. O sa-l vedeti chiar daca joaca slab", a spus Becali la PRO X.