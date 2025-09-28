Țeapă de 1,7 milioane de euro luată de Gigi Becali! Ce a dezvăluit patronul lui FCSB

Alexandru Hațieganu
Gigi Becali a vorbit despre așteptările pe care le are de la marele transfer făcut în această vară.

FCSB are un start slab de sezon, iar situația complicată a campioanei României este și din cauza formei slabe arătate de jucătorii veniți în această vară.

Unul dintre aceștia este Dennis Politic, care a venit de la Dinamo și așteptările au fost foarte mari.

Gigi Becali a dezvăluit suma pe care a achitat-o pentru Dennis Politic 

Vedeta lui Dinamo a venit la FCSB în schimbul a un milion de euro și Alexandru Musi, afacerea care până în acest moment nu pare deloc una bună.

Gigi Becali a dezvăluit că a avut o ofertă de 700.000 de euro pentru aripa stânga a lui Dinamo, dar a decis să îl includă în „afacerea Dennis Politic”.

Astfel, jucătorul de 25 de ani care a semnat cu „roș-albaștrii” a costat-o pe FCSB 1,7 milioane de euro, după cum a spus și patronul campioanei României.

„Am dat vreo două milioane, atât m-a costat Politic. Aveam vreo 700.000 (n.r.- ofertă) pe Musi, plus un milion. Deci 1,7 milioane.

De la Politic aștept, trebuie să fie jucătorul pe care l-am luat eu”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

Fotbalistul venit de la Dinamo are 14 partide jucate în tricoul FCSB-ului și a reușit doar două goluri.

1,5 milioane de euro este cota lui Dennis Politic, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Meci interzis cardiacilor! Adversara FCSB-ului din Europa League era condusă cu 1-0 în minutul 64, după s-au marcat încă cinci goluri
A semnat în toamnă cu FCSB și a spus-o direct: „N-am mai văzut un asemenea fotbalist!”
De ce se îneacă FCSB în subsolul clasamentului, în timp ce Craiova visează la titlu
Premier League, duminică de vis! ACUM pe VOYO: Newcastle - Arsenal 0-0! Penalty refuzat de VAR „tunarilor”
Zi de foc în Ligue 1! ACUM: Angers - Brest 0-2, Lille - Lyon 0-1, Metz - Le Havre și Rennes - Lens 0-0! Nice - Paris FC s-a terminat 1-1
Farul Constanța - Unirea Slobozia 1-1, ACUM pe Sport.ro! Eduard Florescu restabilește egalitatea
Virgil Ghiță a uitat ce înseamnă să fii rezervă! Nota primită după victoria cu Arminia Bielefeld
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Premier League, duminică de vis! ACUM pe VOYO: Newcastle - Arsenal 0-0! Penalty refuzat de VAR „tunarilor”

Zi de foc în Ligue 1! ACUM: Angers - Brest 0-2, Lille - Lyon 0-1, Metz - Le Havre și Rennes - Lens 0-0! Nice - Paris FC s-a terminat 1-1

Farul Constanța - Unirea Slobozia 1-1, ACUM pe Sport.ro! Eduard Florescu restabilește egalitatea

Virgil Ghiță a uitat ce înseamnă să fii rezervă! Nota primită după victoria cu Arminia Bielefeld

România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely

Cristi Chivu, cucerit de starul din Premier League! Îl vrea definitiv la Inter



Virgil Ghiță a uitat ce înseamnă să fii rezervă! Nota primită după victoria cu Arminia Bielefeld
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Premier League, duminică de vis! ACUM pe VOYO: Newcastle - Arsenal 0-0! Penalty refuzat de VAR „tunarilor”
Cristi Chivu, cucerit de starul din Premier League! Îl vrea definitiv la Inter
Farul Constanța - Unirea Slobozia 1-1, ACUM pe Sport.ro! Eduard Florescu restabilește egalitatea
Dennis Politic a anunțat ce se întâmplă cu accidentarea suferită în meciul Poli Iași - Dinamo 2-2
Problemele se țin în lanț la Dinamo! Dennis Politic a ieșit schiopătând de pe teren
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
