Țeapă de 1,7 milioane de euro luată de Gigi Becali! Ce a dezvăluit patronul lui FCSB

FCSB are un start slab de sezon, iar situația complicată a campioanei României este și din cauza formei slabe arătate de jucătorii veniți în această vară.

Unul dintre aceștia este Dennis Politic, care a venit de la Dinamo și așteptările au fost foarte mari.



Gigi Becali a dezvăluit suma pe care a achitat-o pentru Dennis Politic



Vedeta lui Dinamo a venit la FCSB în schimbul a un milion de euro și Alexandru Musi, afacerea care până în acest moment nu pare deloc una bună.

Gigi Becali a dezvăluit că a avut o ofertă de 700.000 de euro pentru aripa stânga a lui Dinamo, dar a decis să îl includă în „afacerea Dennis Politic”.

Astfel, jucătorul de 25 de ani care a semnat cu „roș-albaștrii” a costat-o pe FCSB 1,7 milioane de euro, după cum a spus și patronul campioanei României.