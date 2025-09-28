După 10 etape din sezonul 2025/2026 al Superligii, echipa bucureșteană zace pe un neverosimil loc 13, cu doar 7 puncte, o realitate crudă în contrast total cu euforia din tabăra liderului, Universitatea Craiova, care domină competiția, cu un joc consistent. Diferența nu este doar una de moral, ci este sculptată în cifre, care expun o criză profundă, în campionat, la toate nivelurile pentru campioana en titre.



O radiografie a declinului în date



Comparația directă între cele două forțe ale campionatului este elocventă. În timp ce oltenii au marcat de 19 ori, FCSB a reușit să perforeze porțile adverse doar de 12 ori. Însă problema cea mai gravă nu pare a fi în atac, ci în defensivă. Apărarea bucureștenilor este un coșmar, încasând 18 goluri, aproape dublu față de cele 10 primite de Universitatea Craiova. Liderul a reușit să închidă poarta în trei meciuri, în timp ce FCSB se mândrește cu o singură partidă fără gol primit.



Analiza detaliată arată o echipă a FCSB-ului care, deși are o posesie similară cu cea a liderului (57.7% față de 57.2%), este ineficientă și frustrată. Bucureștenii comit mai multe faulturi (11.6 pe meci față de 10.1), încasează mai multe cartonașe galbene și au deja un jucător eliminat în acest sezon. În contrast, Universitatea Craiova se dovedește a fi o echipă mai matură, mai clinică în fața porții și, mai ales, mult mai organizată în defensivă, cu un număr superior de intercepții (10.4 pe meci) și degajări (26.7 pe meci).



Ultimul eșec, un 1-3 usturător în fața celor de la FC Botoșani, nu face decât să confirme perioada neagră traversată de echipă. Totuși, FCSB a reușit să mai spele din imaginea nefastă din acest start de sezon cu victoria din Europa League împotriva celor de la Go Ahead Eagles, scor 1-0. Acum băieții lui Elias Charalambous privesc cu mai multă încredere spre duelul de pe teren propriu cu Oțelul Galați (programat duminică, ora 20:30).

*Această analiză a fost realizată pe baza cifrelor din primele zece etape și nu cuprinde statisticile Universtății Craiova din meciul cu Dinamo (2-2, etapa 11).

