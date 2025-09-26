După ce în perioada de transferuri care tocmai s-a încheiat, patronul de la FCSB a făcut o ofertă pentru atacantul de la CFR Cluj de 4.5 milioane de euro, ofertă refuzată însă de Ioan Varga, Gigi Becali a ticluit un nou plan prin care vrea să îl aducă la FCSB pe fostul atacant al Fiorentinei.

Gigi Becali vrea să-l aducă pe Louis Munteanu la FCSB cu o ”românească”

Concret, finanțatorul de la FCSB speră să obțină o sumă uriașă în schimbul lui Daniel Bîrligea, 15 milioane de euro. Din această sumă, două milioane de euro vor intra în conturile celor de la CFR Cluj, ca urmare a acordului pe care cele două cluburi l-au făcut în urmă cu un an, când FCSB l-a transferat pe Bîrligea.

Becali plănuiește ca, în cazul în care Bîrligea va prinde un transfer în străinătate, să refuze să vireze în conturile lui Varga cele două milioane de euro cuvenite lui CFR Cluj dacă patronul ardelenilor nu va accepta să îl cedeze pe Louis Munteanu la FCSB pentru o sumă rezonabilă.

”M-am gândit la combinația asta. Dacă îl dau pe Bîrligea, imediat îl iau pe Munteanu. Dacă îl dau pe 15 milioane, ia și Neluțu Varga 2 milioane de euro de pe Bîrligea. Dar eu nu îi dau banii, stau la judecată cu el ca să mi-l dea pe Louis.

Nu-i dau banii până nu mi-l dă pe Louis. Dacă mi-l dă, îi dau banii și de la Bîrligea și pe Louis. Nu îi dau niciun ban de la Bîrligea până nu mi-l dă pe Louis. Așa trebuie să fie, Bîrligea la Ajax și Munteanu la FCSB.

Nu mai dau 500.000 în plus, nu mai merge. Nici nu discutăm acum, Bîrligea nu poate pleca acum. În iarnă da, putem discuta, atunci poate să plece”, a spus Gigi Becali la Fanatik.