Tricolorii se întorc la Nicosia pentru meciul din campania de calificări de la CM 2026, după ce în urmă cu un an România a spulberat-o pe Cipru în deplasare cu 3-0, în urna valorică C din Nations League.



Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro



Marea teamă a ciprioților înaintea meciului cu România: ”A fost un coșmar jocul precedent”



Veteranul Pieros Sotiriou (32 de ani) a sugerat înainte de meci că își dorește să vadă mai mulți ciprioți în tribune decât români, având în vedere că la meciul de acum un an românii au anihilat arena.



”Sper ca mâine (n.r. marți) să fie mai mulți ciprioți decât români”, a spus Sotiriou, citat de publicația goal.philenews.com.



Jurnaliștii ciprioți au remarcat și superioritatea românilor din tribune la partida precedentă, încheiată 3-0.



”Jocul precedent a fost un coșmar pentru fotbaliștii noștri. Le-a fost greu să creadă că au venit mai mulți suporteri din deplasare pe stadion. Și de aici a venit și rezultatul slab și gustul dezamăgirii”, a scris sursa citată.



Cipru - România va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:45. Cum arată clasamentul



1. Bosnia - 12 puncte

2. *Austria - 9 puncte

3. România - 6 puncte

4. Cipru - 3 puncte

5. **San Marino - 0 puncte

*Austria are un meci în minus



**San Marino are un meci în plus

