Naționala României va juca împotriva Ciprului, marți, de la ora 21:45, într-o partidă care contează pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Meciul va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Înaintea duelului cu ciprioții, „tricolorii” au șase puncte din primele patru meciuri jucate și se află pe locul trei, la șase lungimi de primul loc ocupat de Bosnia.



Mihai Pinitlii, nemulțumit înaintea meciului Cipru - România: „Mă enervează”



Mircea Lucescu a anunțat că Horațiu Moldovan se va afla în poarta României și pentru duelul cu Cipru, chiar dacă a avut o prestație slabă și a gafat în amicalul cu Canada.

Decizia luată de selecționerul României l-a deranjat pe Mihai Pintilii, care e de părere că se produce o nedreptate față de Ștefan Târnovanu.

Antrenor la FCSB, alături de Elias Charalambous, Pintilii nu s-a ferit să spună că este nemulțumit de decizia luată de Mircea Lucescu.

„Mă enervează că nu apără Fane (n.r. Ștefan Târnovanu), că nu i se dă o șansă (n.r. să apere la națională)”, a spus Mihai Pintilii, conform digisport.ro.

15 partide a jucat Ștefan Târnovanu în acest start de sezon pentru FCSB, în timp ce Horațiu Moldovan nu a debutat încă într-un meci oficial pentru Real Oviedo.

Portarul „roș-albaștrilor” este cotat la cinci milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

