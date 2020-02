Marius Sumudica despre esecul FCSB in fata CFR-ului: "E grav cand n-ai niciun sut pe poarta!" Ce sanse le da ros-albastrilor la campionat

FCSB a pierdut cu 1-0 meciul din deplasarea cu CFR Cluj.

Ros-albastrii au inceput cu stangul anul si au fost invinsi in Gruia. Singurul gol al partidei a fost inscris de Vinicius in minutul 79, dupa ce Planic fusese eliminat 2 minute mai devreme.

Marius Sumudica, antrenorul lui Gaziantep, care in weekend a obtinut un succes urias in fata liderului din Turcia, Sivasspor, scor 5-1, a vorbit despre derby-ul de aseara.

"E grav cand n-ai niciun sut pe poarta. Dar asta e Dan Petrescu... 1-0, joc inchis, cu gol dintr-o faza fixa sau ceva de genul asta. El isi vede interesul, face punctele, nu conteaza neaparat spectacolul. Nu am vazut meciul, insa e clar, in momentul in care n-ai niciun sut pe poarta, nu pui niciun fel de problema, e greu sa te bati acolo sus, sa iei campionatul. Te-a batut echipa cu care te lupti direct. S-au facut deja 8 puncte diferenta!", a spus Marius Sumudica la Pro X.