"Daca aveau vreo ocazie, mai ziceam! Asa sa taca din gura!" Dan Petrescu ii inteapa pe cei de la FCSB! Ce a spus antrenorul campioanei Romaniei la conferinta de presa

CFR s-a impus cu 1-0 in derby-ul cu FCSB dupa un gol marcat de Vinicius in minutul 79. Ros-albastrii au evoluat in 10 oameni in ultimul sfert de ora al partidei dupa cartonasul galben primit de Planic dupa un fault la Deac din postura de ultim aparator. Dan Petrescu spune ca FCSb nu ar trebuie sa conteste arbitrajul si spune ca ros-albastrii nu au avut nicio ocazie.

"Mai bine de atata nu puteam sa incepem anul. In primul meci oficial sa joci cu FCSB, care era cea mai in forma. Veneau dupa 7 victorii in deplasare, nici eu nu am reusit acest lucru la ce echipe am antrenat. Am vazut toata meciurile lor amicale si am ramas impresionat de jocul lor. Terenul nu e in conditii excelente si noi ne-am adaptat mai bine. Victoria e logica, chiar daca se temrina 0-0, echipa care a meritat, a castigat meciul. M-au multumit toti jucatorii astazi si cei care au inceput si cei care au intrat pe parcurs.



Nu am vrut sa risc cu Ciobotariu. Burca chiar m-a impresionat pentru ca nu a jucat de mult timp fundas dreapta, mai ales ca adversasrul sau este cel mai valoros jucator din Romania dupa parerea mea, Florinel Coman si a reusit sa il marcheze foarte bine. Ne multumeste faptul ca nu am luat gol astazi, in pregatiri am luat gol de la fiecare echipa. In seara asta FCSB nu a avut nicio ocazie. Daca dai un sut pe poarta, sau aveai vreo ocazie, puteai sa vorbesti de arbitraj. FCSB se va bate la titlu pana in ultima etapa, au o echipa foarte, foarte buna", a declarat Dan Petrescu la conferinta de presa de dupa meci.