Suspendat pentru derby, Dan Petrescu pregateste o SURPRIZA: mutarea prin care poate castiga meciul cu Steaua desi va sta in tribune!

CFR Cluj a castigat in ultimele secunde meciul cu CSM Iasi, scor 2-1.

Dan Petrescu a fost eliminat in minutul 88 din cauza protestelor si va rata meciul cu Steaua. Va fi suspendat si va sta in tribune.

Petrescu le pregateste o surpriza stelistilor si se gandeste sa-l trimita in teren pe Omrani, jucatorul dorit de Gigi Becali la Steaua.

"Omrani este un jucator important, a facut un sezon bun pana acum. Am avut o problema la inceput, dupa aia s-a rezolvat. El a jucat foarte bine si pe final de sezon, a marcat aproape in fiecare meci. Dupa venirea lui Tucudean a mai pierdut echipa, dar e un jucator foarte important. E posibil ca in meciul cu Steaua sa inceapa titular, depinde cum se va prezenta fiecare la antrenament", a declarat Petrescu la finalul meciului cu Iasi.