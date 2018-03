"Petrescu e dictator cu baga-mi-as si facea-mi-as!" Becali, dezvaluiri de ULTIMA ORA! Ce spune despre patronul FANTOMA al lui CFR Cluj

Becali a vorbit pentru prima oara despre patronul CFR-ului!

Patronul Stelei a dezvaluit ca omul de afaceri clujean Nelutu Varga e in spatele preluarii clubului. Becali e convins ca Varga va reactiona in cazulin care CFR-ul pierde titlul. Stelistul il inteapa din nou pe Dan Petrescu, despre care spune ca isi injura jucatorii.

"Eu sunt dictator cu dragoste. E alta sa dictezi cu dragostea, si alta cu baga-mi-as, facea-mi-as si altele. La asta ma refeream cu Dan Petrescu. Daca eu dictez, peste mine e doar Dumnezeu. Dan Petrescu are si el sef, omul ala aude. Am auzit ca pe patronul de la CFR il cheama Nelutu Varga. E un om de afaceri din Cluj. Probabil nu vrea sa iasa in fata pentru ca nu are o reptuatie prea buna, asa mi-a zis cineva.

Paszkany probabil s-a dus la el cum s-a dus si la mine. Daca anul asta CFR nu castiga si nu intra in Liga Campionilor, o sa vedeti ce se va intampla. Nu-l cunosc pe Nelutu Varga, nu stiu ce caracter e si ce vrea sa faca. Daca un om a facut bani, nu-i prost. Iar Nelutu Varga e om destept. Zic, nu stiu, MM e prieten cu el", a spus Becali la PRO X.