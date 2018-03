"E trist cand pierzi in ultimul minut!" SURPRIZA | Stoican sare in apararea lui Petrescu: "Sa ne lase mai usor si arbitrii! Prea usor ne trimit in tribune!"

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League! Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal!

Flavius Stoican este trist ca a scapat printre degete o remiza, insa admite ca era greu pentru echipa sa sa plece cu punct sau puncte din Gruia.

Dan Petrescu a fost trimis in tribune pe final de meci, dar Stoican ii ia apararea. Antrenorul de la Iasi considera ca arbitrii se grabesc sa elimine antrenorii la orice gest facut de acestia pe marginea terenului.

"E trist cand pierzi in ultimul minut, dar CFR-ul este o echipa greu de batut acasa. Jucam fotbal si o sa fim greu de batut pentru orice echipa din play-off. Avem ambitie si o sa continuam pe linia asta chiar daca azi am pierdut. Trebuie sa facem un meci mare cu Botosani pentru ca vrem sa merge mai departe in Cupa. Parca prea usor te trimit arbitrii in tribune. Sa ne lase mai usor si arbitrii ca nu injuram, nu jignim. Sunt dezamagit ca am ajuns in situatia de a da mingea CFR-ului in minutul 93, nu stiu daca a fost off-side", a declarat Flavius Stoican la finalul partidei.