Play-off-ul s-a incins dupa primul meci: Petrescu rateaza derby-ul cu Steaua dupa ce a fost eliminat! De la ce a pornit scandalul

Lovitura pentru CFR Cluj inainte de derby-ul cu Steaua din etapa viitoare.

Dan Petrescu a fost trimis in tribune in minutul 88 al partidei cu Iasi. Antrenorul CFR-ului a protestat vehement in minutul 88 dupa ce Bosoi l-a lovit cu cotul in fata pe Costache. Arbitrul Iulian Calin nu a luat nicio masura in privinta lui Bosoi, dar l-a eliminat pe Dan Petrescu, care luase foc pe margine.



Dupa aceasta eliminare, Dan Petrescu nu va sta pe banca la partida cu Steaua din runda urmatoare a play-off-ului.