Dan Petrescu, la Steaua din vara?! Ce spun cei de la CFR Cluj despre aceasta varianta BOMBA

Cei de la CFR Cluj au raspuns si la solicitarea facuta public de patronul Stelei pentru arbitrii straini la derby-ul CFR Cluj - Steaua.

Directorul sportiv de la CFR Cluj, Bogdan Mara, a vorbit in direct la Ora Exacta in Sport despre posibilitatea ca Dan Petrescu sa castige titlul cu CFR Cluj si apoi sa mearga la Steaua, despre posibilitatea ca la derby-ul CFR Cluj - Steaua sa fie arbitrii straini, dar si despre lupta din play-off.

"Dan Petrescu nu are obiectivul de a castiga campionatul, nu era o conditie necesara pentru a ramane. Am format o echipa si acum normal ca ne dorim sa castigam titlul. Nu ne-am gandit se ne luptam la campionat la inceput, voiam sa fim in primele locuri.



Dan (Petrescu) mai are din vara inca un an de contract cu noi si nu cred ca se pune problema sa mearga la Steaua in momentul asta sau in curand.



Nu am primit nicio cerere pentru arbitri straini, dar daca adversarul va face cerere si vor fi disponibili arbitri din campionatele solicitate de noi, vom face ceea ce isi doreste adversarul. CFR nu vrea cu nimeni arbitrii straini, dar daca adversarii isi doresc, vom avea la acel meci arbitrii straini, cu oricine ar fi, cu Steaua sau Craiova.



Este un meci greu (pentru Steaua) Viitorul este o echipa frumoasa, tanara, agresiva si isi doreste sa faca o figura frumoasa ca in sezonul trecut si va fi un meci frumos. Niciun meci din play-off nu va fi usor. Micile detalii vor face diferenta" a spus Bogdan Mara la Pro X.