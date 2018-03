Dica, DESFIINTAT dupa meciul cu CFR Cluj: "Cand ajungi sa faci asta, deja nu mai esti antrenor!" Momentul care il poate costa pe stelist

Steaua a reusit sa scoata un egal un egal pe terenul CFR-ului, scor 1-1.

Dica a inceput cu Alibec titular, insa atacantul a avut o noua evolutie stearsa. Mai mult, in momentul in care a fost inlocuit cu Gnohere, Alibec a avut o iesire nervoasa la adresa lui Dica.

Cornel Dinu este de parere ca antrenorul Stelei nu ar fi trebuit sa permita asa ceva. In momentul in care jucatorii isi permit sa reactioneze asa, antrenorul pierde controlul vestiarului.

"Cand ajungi la astfel de situatii, deja nu mai esti antrenor. In primul rand, cand intri in vestiar, in fata jucatorilor trebuie sa creezi o autoritate colegiala, impusa prin valoare si competenta. Cand scartai in antrenament si joc, stiti cum se spune: «cand stapanul nu e acasă, joaca diavolii pe masa». Diavolii pe masa sunt jucatorii in cazul acesta. Alibec nu ma surprinde. E o tata isterica!", a declarat Cornel Dinu la TelekomSport.