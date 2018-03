SCANDAL MONSTRU in vestiarul Stelei dupa meciul cu CFR! Dica si-a iesit din minti: "M-am saturat de figurile tale!" Vedeta pusa la colt de antrenor

Nicolae Dica a rabufnit la finalul dervby-ului cu CFR, scor 1-1.

Antrenorul Stelei ar fi facut o criza de nervi in vestiar imediat dupa incheierea partidei de la Cluj. Potrivit Fanatik, Dica s-ar fi rastit la Denis Alibec, nemultumit de atitudinea pe care acesta o are si pe teren si in afara lui. "Daca nu te poti controla, ia pastile! M-am saturat de figurile tale", i-ar fi spus Dica lui Alibec pe un ton ridicat.

Alibec a inceput meciul cu CFR Cluj ca titular, dar a fost schimbat in minutul 71. Gnohere, inlocuitorul sau, a marcat golul care a adus Stelei un punct. Dupa ce a iesit de pe teren, Alibec a avut o izbucnire nervoasa la adresa antrenorului: "Tu pe mine ma scoti, ma?".