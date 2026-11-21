Tehnicianul roș-albaștrilor a explicat, în cadrul unei conferințe de presă, că fotbalistul se confruntă cu o problemă medicală mai veche la menisc și necesită o intervenție chirurgicală. În același context, Reghecampf a oferit detalii și despre starea celorlalți jucători accidentați din lot.
„Dennis Politic are o problemă mai veche și va trebui să se opereze la menisc. Cisotti vine după o perioadă de refacere și sperăm ca săptămâna viitoare să intre cu echipa. Garita la fel, sper ca săptămâna viitoare să intre cu echipa. Labonne e și el accidentat, iar de Korenica nici nu mai zic. Încercăm să facem față și sperăm că vom fi ok”, a spus Laurențiu Reghecampf.
Gigi Becali a stabilit prețul de transfer pentru Dennis Politic
FCSB dorește să se despartă de Dennis Politic, iar patronul Gigi Becali a transmis că este dispus să îl cedeze pe Politic oricărei echipe care achită 500.000 de euro, susținând în același timp că a existat deja interes din străinătate.
„M-au mai întrebat: «Dom’ne, nu știu ce, Politic», dar eu le-am răspuns: «Băi, m-a costat aproape 1,7 milioane. Vreau bani pe el, nu-l dau gratis». O echipă din străinătate l-a vrut și n-au vrut să dea, eu am cerut 500.000 de euro”, a precizat Gigi Becali, potrivit Fanatik.
Dennis Politic a fost transferat de FCSB de la Dinamo în vara anului 2025, în schimbul sumei de 1,7 milioane de euro, plus Alexandru Musi. În actuala stagiune, jucătorul a bifat 12 meciuri pentru roș-albaștri, acumulând 289 de minute și un gol.