Tehnicianul roș-albaștrilor a explicat, în cadrul unei conferințe de presă, că fotbalistul se confruntă cu o problemă medicală mai veche la menisc și necesită o intervenție chirurgicală. În același context, Reghecampf a oferit detalii și despre starea celorlalți jucători accidentați din lot.

„Dennis Politic are o problemă mai veche și va trebui să se opereze la menisc. Cisotti vine după o perioadă de refacere și sperăm ca săptămâna viitoare să intre cu echipa. Garita la fel, sper ca săptămâna viitoare să intre cu echipa. Labonne e și el accidentat, iar de Korenica nici nu mai zic. Încercăm să facem față și sperăm că vom fi ok”, a spus Laurențiu Reghecampf.