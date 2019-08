Dinamo vrea sa-l inlocuiasca pe Eugen Neagoe dupa 0-2 la Iasi.

Dinamo a pierdut si cu Poli Iasi, iar Ionut Negoita a decis sa-l inlocuiasca pe Eugen Neagoe, aflat inca la recuperare in urma infarctului suferit pe banca la meciul cu Craiova. Leo Grozavu a fost aproape de banca dinamovista in weekend, insa discutiile au ramas fara rezultat.



Dario Bonetti vine in Romania!

Dinamo il vrea acum pe italianul Dario Bonetti, unul dintre favoritii fanilor si antrenor care a mai lucrat in Stefan cel Mare de doua ori. Bonetti a fost la Dinamo in perioada iunie - octombrie 2009 si aprilie - noiembrie 2012.

Dario Bonetti a ramas un sustinator Dinamo si trimite frecvent mesaje fanilor prin intermediul retelelor de socializare. Fanii l-au asaltat si acum cu mesaje in care ii cer sa se intoarca in Stefan cel Mare.

Cu Dario Bonetti, Dinamo a castigat Cupa Romaniei in 2012 si Supercupa in acelasi an.

ASA Targu Mures e ultima echipa antrenata de Bonetti, in 2016!