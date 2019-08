"Ne ducem incet, incet in Liga a 2-a!" Fanii dinamovisti lanseaza un nou atac la adresa lui Negoita:"Iesi in fata si spune ca ai vandut clubul!" Ce spun cei din PCH

Fanii dinamovisti au transmis un nou mesaj la adresa lui Negoita.

Dinamo a pierdut, scor 0-2 in fata celor de la Poli Iasi, iar ultrasii din Peluza Catalin Hildan nu mai ai rabdare cu Negoita si nici cu antrenorii Neagoe si Moga. Acestia au transmis un nou mesaj pe retelele de socializare prin care ii cer lui Negoita sa vanda clubul cat mai repede.

"Doua vorbe pentru Nea Goe si Nea Goita

Domnule Neagoe, cand ai avut probleme cu inima nou te-am lasat in pace. Avem nou probleme cardiace si te rugam sa ne lasi. Lasa tigarile si lasa-ne si pe noi! Ublam cu pastilele dupa noi. Nu e nicio gluma. Singura gluma e nevinovatul ala de Moga. Echipa joaca exact asa cum vorbeste el: impedicat, cu noduri, fara noima.

Domnule Neagoe, orice etapa pe care o mai petreci pe la Dinamo, ascunzandu-te in sptalele balbaielilor lui Moga, inseamna nesimtire pura. Dinamo nu are antrenor! Situatia asta, in care nimeni nu-si asuma rezultatele, ne va duce incet si sigur in Liga a 2-a. Problema asta nu mai tine de hipertensiune, ci de caracter.

Domnule Negoita, au mai ramas cateva zile din cuvantul tau. Poti face un singur lucru: iesi in fata si anunta ca ai ajuns la o intelgere cu Florica. Nu ne intereseaza cand semnati voi toate hartiile, mai avem rabdare pana se produc toate formalitatile, dar lasa-l pe om sa vina sa se apuce de treaba.

De Moga si Neagoe ne-am lamurit si noi, te-ai lamurit si tu. Dar tu nu mai esti in masura sa numesti un antrenor! Da odata echipa si lasa-l pe om sa aduca un antrenor, sa ne scape de atarnatori si sa salveze Dinamo", este mesajul celor de la PCH.

Vaiscovici:"Cred ca prindem locul 12"



Vaiscovici considera ca Dinamo ar continua forma slaba indiferent de numele antrenorului atat timp cat conducerea nu investeste in jucatori de valoare.

"Cred ca daca prindem locul 12, de baraj, e bine. Mai avem o sansa acolo, la baraj. Spunea Florin Prunea ca face curatenie dupa Mircea Rednic si aduce jucatori de valore. Se vede valoarea. Daca ar avea calitate echipa, nu ar avea si rezultate. Ionel Ganea e mana forte, dar daca nu ai materie prima, ce sa faci? Poti sa-i calci si in picioare, nu ai ce sa le faci! Astazi, toate non-valorile se aduna la Dinamo!", a declarat Claudiu Vaiscovici la ProX.