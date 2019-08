"NE INTALNIM NOI" Reactia Anamariei Prodan dupa ce dinamovistii i-au dat reject lui Leo Grozavu! Motivul "cainilor" a tinut chiar de impresar

Leo Grozavu a negociat cu Dinamo, dar Florin Prunea i-a dat "reject" antrenorului de 51 de ani dupa ce acesta a cerut sa fie reprezentat de Anamaria Prodan.

Leo Grozavu (51 de ani) a cerut sa fie reprezentat de Anamaria Prodan la negocierile cu Dinamo, iar "cainii" au oprit discutiile. E pentru a doua oara intr-o luna cand varianta Grozavu la Dinamo pica.

Anamaria Prodan: "In viata ne intalnim pe traseu"

Anamaria Prodan a reactionat si ea la scurt timp dupa aflarea vestii.

"Probabil ca domnul Prunea are ceva probleme cu mine. Stiam ca avem o relatie foarte buna. Am vorbit la telefon despre jucatori si despre alte probleme. Sincer, ma distreaza reactia fata de antrenorul meu. Dar in viata ne intalnim pe traseu, fara doar si poate. Leo este antrenor reprezentat de mine.

Am negociat totul pana acum 3 ore. I s-a trimis bilet de avion. Daca domnul Prunea crede ca asa e mai bine, ramane sa vedem cine are mai mari performante in viitor. Nu e problema. Antrenorul pe care il reprezint are coloana vertebrala. Mult prea dreapta pentru multi oameni care au ajuns sa conduca cluburi mari de fotbal. Eu de la Dinamo vorbesc doar cu Bogdan Balanescu sau cu proprietarul clubului", a spus Anamaria Prodan, potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor.