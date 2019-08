N-a avut loc la FCSB, face senzatie in tricoul liderului! Cine e Horsia, pustiul care i-a dat gol lui Dinamo si care asteapta sa fie chemat de Becali

Ovidiu Horsia a fost imprumutat de FCSB la Poli Iasi.

Modificarea regulii U21 in Liga I – care a presupus obligativitatea folosirii inca din primul minut a doi jucatori cu varsta sub 21 de ani – a fortat echipele din prima liga sa caute solutii pentru a indeplini criteriile impuse de FRF. Daca FCSB nu are probleme, multe formatii, precum CFR, s-au plans de noile modificari. Dar in ciuda nemultumirilor, fotbalul romanesc inca produce talente.

Unul dintre cei mai buni jucatori care indeplineste regula U21 din acest debut de sezon este Ovidiu Horsia. Desi are doar 18 ani, jucatorul aflat in proprietatea FCSB, dar care e imprumutat in acest sezon la Poli Iasi, a avut evolutii excelente in prima parte a sezonului si a contribuit decisiv la cele 11 puncte care au transformat echipa ieseana in lider dupa cinci etape.

Cristea, mentorul lui Horsia

Dupa ce a oferit un assist la singurul gol al partidei cu Astra, marcat de Frasinescu, Horsia a recidivat vineri, in meciul din etapa a cincea cu Dinamo, castigat de Poli Iasi cu 2-0. Integralist, Horsia a impresionat prin maturitatea de care a dat dovada, radicand tribunele in picioare prin cateva faze reusite in primele etape.

"E un baiat cu capul pe umeri, un baiat cu mult bun simt, care se gandeste doar la fotbal. Probabil ca va ajunge mare", spun apropiatii despre Horsia. Jucatorul de 18 ani a fost luat deja "sub aripa" de Andrei Cristea, care a devenit un mentor pentru mijlocasul ofensiv imprumutat de la FCSB.

Cine este Ovidiu Horsia

Titular in nationala Under 19 la ultimele meciuri, Horsia traieste un vis. "Sper ca intr-un an sa fiu la echipa mare a FCSB", spunea jucatorul nascut la Targu Mures intr-un interviu pentru ProTV in mai 2018. Deocamdata, Horsia nu a debutat pentru echipa bucuresteana, dar a avut un sezon bun in liga secunda pentru Clinceni, unde a marcat cinci goluri in 28 de partide.

"Idolul meu e Dennis Man, dar sper sa ajung intr-un campionat puternic, precum cel din Spania", adauga atunci Horsia, care poarta ochelari in afara terenului, dar nu se declara deranjat in timpul partidelor.