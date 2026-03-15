Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și marchează debutul lui Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor.

După ce a ratat pentru prima dată calificarea în play-off, FCSB încearcă să termine pe unul dintre primele două locuri din play-out, poziții care duc la barajul pentru UEFA Europa Conference League.

Înaintea acestei etape, roș-albaștrii ocupă locul 2 în play-out, cu 23 de puncte, la două în spatele celor de la UTA Arad, care au însă un meci în plus. De cealaltă parte, Metaloglobus este ultima clasată, cu 6 puncte.

Peluza Nord pregătește o primire specială

Revenirea lui Mirel Rădoi după aproape 11 ani la FCSB a stârnit entuziasm în rândul suporterilor. Liderii galeriei Peluza Nord au lansat un apel către fani să vină în număr mare la stadion.

„Unde ești diseară la 20:00 cand Mirel te așteaptă la stadion?

Mirel a spus clar: astazi se așteaptă minim 10.000 de oameni să vină la meci! Asta nu e doar un număr – asta e puterea noastră, energia care ne ridică pe teren și ne dă forță să luptăm pentru fiecare minge.

Fiecare dintre voi contează. Fiecare voce, fiecare ]ncurajare, fiecare moment în care stați alături de echipă – asta face diferența. Mirel te așteaptă, Echipa te așteaptă, Peluza te așteaptă!

Vino astazi! Fii parte din această familie. Fii acolo când conteaza cel mai mult!”, a scris Peluza Nord pe Facebook.

În ultimele trei confruntări directe, FCSB a câștigat două meciuri, în timp ce Metaloglobus București s-a impus o dată. Cel mai recent duel a avut loc în februarie 2026, când roș-albaștrii au câștigat cu 4-1.