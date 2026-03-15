"De ce să faci asta?" Cum l-a numit Fabio Capello pe Cristi Chivu, după încă un pas greșit al Interului

Obligată să învingă pentru a se asigura că distanța de 7 puncte față de AC Milan se va menține și după această rundă, Inter nu a reușit să își îndeplinească obiectivul. Esposito a deschis scorul încă din minutul 26, însă Atalanta a smuls un punct datorită reușitei lui Krstovic din minutul 82, care a fost contestată vehement de Cristi Chivu pe margine.

Fabio Capello, după Inter - Atalanta 1-1: "Cristi Chivu este puțin confuz. De ce să-l scoți pe Esposito?"

Fabio Capello (79 de ani), fostul mare antrenor italian, l-a descris pe Cristi Chivu drept "puțin confuz" și a criticat înlocuirea lui Pio Esposito. În minutul 65, tânărul atacant a fost schimbat cu Ange-Yoan Bonny.

"Să fiu sincer, impresia mea este că Cristi Chivu este puțin confuz. Schimbările lui nu m-au convins. De ce să-l scoți pe Esposito, chiar cel care i-a permis lui Inter să nu fie copleșită și a forțat-o pe Atalanta păstreze distanța? După schimbarea lui, Atalanta a preluat controlul", a spus Capello, în rubrica sa din Gazzetta dello Sport.

Totodată, Capello o avertizează pe AC Milan, care în această seară va înfrunta Lazio și se poate apropia la 4 puncte de Inter în cazul unei victorii.

"Remiza lui Inter contra Atalantei poate că a fost primită cu urale la AC Milan, însă meciul din deplasare cu Lazio nu trebuie subestimat deloc. Uneori, când ești foarte motivat și vrei să faci multe, exagerezi și lucrurile se încheie prost", a mai spus Capello.