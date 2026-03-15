"De ce să faci asta?" Cum l-a numit Fabio Capello pe Cristi Chivu, după încă un pas greșit al Interului

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fabio Capello a criticat o decizie luată de Cristi Chivu pe parcursul partidei Inter - Atalanta 1-1, disputată sâmbătă, în Serie A.

TAGS:
Fabio CapelloInter MilanoAtalantaAC Milancristi chivu
Din articol

Obligată să învingă pentru a se asigura că distanța de 7 puncte față de AC Milan se va menține și după această rundă, Inter nu a reușit să își îndeplinească obiectivul. Esposito a deschis scorul încă din minutul 26, însă Atalanta a smuls un punct datorită reușitei lui Krstovic din minutul 82, care a fost contestată vehement de Cristi Chivu pe margine.

Fabio Capello, după Inter - Atalanta 1-1: "Cristi Chivu este puțin confuz. De ce să-l scoți pe Esposito?"

Fabio Capello (79 de ani), fostul mare antrenor italian, l-a descris pe Cristi Chivu drept "puțin confuz" și a criticat înlocuirea lui Pio Esposito. În minutul 65, tânărul atacant a fost schimbat cu Ange-Yoan Bonny.

"Să fiu sincer, impresia mea este că Cristi Chivu este puțin confuz. Schimbările lui nu m-au convins. De ce să-l scoți pe Esposito, chiar cel care i-a permis lui Inter să nu fie copleșită și a forțat-o pe Atalanta păstreze distanța? După schimbarea lui, Atalanta a preluat controlul", a spus Capello, în rubrica sa din Gazzetta dello Sport.

Totodată, Capello o avertizează pe AC Milan, care în această seară va înfrunta Lazio și se poate apropia la 4 puncte de Inter în cazul unei victorii.

"Remiza lui Inter contra Atalantei poate că a fost primită cu urale la AC Milan, însă meciul din deplasare cu Lazio nu trebuie subestimat deloc. Uneori, când ești foarte motivat și vrei să faci multe, exagerezi și lucrurile se încheie prost", a mai spus Capello.

Cristi Chivu, suspendat la Fiorentina - Inter

Inter a fost egalată în minutul 82, după un gol controversat reușit de Nikola Krstovic. Înainte ca muntenegreanul să trimită mingea în poartă, Kamaldeen Sulemana, jucătorul Atalantei, l-a împins pe fundașul lui Inter, Denzel Dumfries.

Centralul Gianluca Manganiello a lăsat jocul să meargă și a validat golul Atalantei. Cristi Chivu a protestat pe margine și a primit în primă fază cartonașul galben. Ulterior, a venit și confirmarea din camera VAR, moment în care antrenorul lui Inter a răbufnit din nou și a strigat către arbitru: "A fost fault!".

Chivu a văzut al doilea cartonaș galben și nu a mai putut urmări ultimele minute ale meciului de pe bancă.

Având în vedere că a fost o eliminare venită după două cartonașe galbene, Cristi Chivu va fi suspendat, cel mai probabil, o singură etapă. Inter nu îl avea astfel pe bancă la partida cu Fiorentina, din deplasare, programată duminică, 22 martie, de la ora 21:45.

Pe lângă suspendare, Cristi Chivu ar putea primi și o amendă de câteva mii de euro.

Chivu va reveni pe banca tehnică după pauza pentru meciurile echipelor naționale, pe 5 aprilie, când Inter va primi vizita celor de la AS Roma.

După pasul greșit făcut contra Atalantei, Inter are un avans de 8 puncte față de a doua clasată AC Milan, însă distanța s-ar putea micșora la 5 lungimi în cazul în care marea rivală din oraș va învinge Lazio, în această seară.

ULTIMELE STIRI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!