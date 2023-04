Surpriză! Lupu dezvăluie echipa la care poate antrena Nicolae Dică din vară

Dică a demisionat, miercuri, după ce a înregistrat cinci înfrângeri în primele cinci etape din play-out și a rămas cu șanse infime pentru evitarea retrogradării. Pentru antrenor a fost a doua echipă pregătită în acest sezon, după FCSB.

Dănuț Lupu: "Eu spun că Dică merge la FC U Craiova"

Dănuț Lupu, fostul jucător de la Dinamo și Rapid, este de părere că Nicolae Dică o va prelua pe FC U Craiova, iar patronu Adrian Mititelu va renunța din nou la serviciile lui Nicolo Napoli.

"Dică? Eu spun că se duce la Craiova, la Mititelu. Napoli e dat afară de când a venit. Din noul sezon, bineînțeles", a spus Dănuț Lupu, la Fanatik.

Nicolae Dică a antrenat până acum la FCSB (secund, interimar și de două ori principal), FC Argeș (de două ori), naționala României (secund) și CS Mioveni (principal).

Dică s-a întâlnit cu Mititelu în februarie

În luna februarie, Nicolae Dică a mers la Craiova pentru a urmări meciul dintre FC U și FC Voluntari (2-1). Antrenorul a mers să îi spioneze pe olteni înaintea meciului direct, însă a fost surprins discutând și cu Adrian Mititelu.

"Am fost la Craiova la meci. Jucăm cu ei acum, apoi cu Voluntari, acasă. Am vorbit puțin cu domnul Mititelu. Am vorbit despre echipă. Își dorește foarte mult să prindă play-off-ul, dar cred că își dorește mai mult pentru anul viitor.

Din punctul meu de vedere, echipa va arăta mult mai bine. Cam atât, doar câteva lucruri am vorbit, nu am stat prea mult la discuții. M-am uitat la joc", spunea Dică, la momentul respectiv.