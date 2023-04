Ofertă pentru Nicolae Dică în ziua în care a demisionat de la CS Mioveni!

După ce a ajuns la cinci înfrângeri în cinci meciuri din play-out și cu șanse aproape inexistente pentru salvarea de la retrogradare, Nicolae Dică decis să renunțe le funcția de antrenor de la CS Mioveni, cu patru etape înainte de final.

Nicolae Dică: "CS Mioveni mi-a propus prelungirea contractului pentru Liga 2"

În ziua în care Nicolae Dică a demisionat de la CS Mioveni, oficialii clubului i-au propus să rămână pentru încă un sezon, în Liga 2, însă antrenorul spune că a refuzat propunerea.

"A fost demisie. Am plecat eu. Oamenii mi-au propus prelungirea contractului, pentru Liga 2, deci... Decizia am luat-o pentru că nu mai avem şanse să ne salvăm", a spus Nicolae Dică, la Orange Sport.

Nicolae Dică a demisionat în acest sezon de la FCSB (iulie 2022 - noiembrie 2022) și de la CS Mioveni (ianuarie - aprilie 2022).

14 meciuri a strâns Dică la Mioveni. A înregistrat 3 victorii, 4 remize și 7 înfrângeri

16 (ultimul) este locul ocupat de CS Mioveni în play-out, cu 11 puncte, la șapte lungimi de ultima poziție care duce la baraj

Nicolae Dică: "Nu mă văd antrenând în Liga 2!"

După meciul cu U Cluj (0-1), Nicolae Dică a anunțat că se va despărți de echipă, pentru că nu are în plan să antreneze în Liga 2.

„O greșeală mare, asta e, se întâmplă la fotbal, păcat că nu am avut mai mult curaj pe faza ofensivă. Atât am putut până acum. Unde era riscul? În iarnă, când am venit, aveam nouă puncte, nu ne dădea nimeni nicio șansă să ne salvăm, părea imposibil, am reușit să obținem apoi rezultate bune, dar în play-out totul s-a schimbat.

Nu am o explicație, tot încerc de atâtea săptămâni să îmi dau seama de ce nu am putut să câștigăm meciuri în campionat, până la play-out aveam în nouă meciuri doar două înfrângeri. Nu, nu regret, sunt un antrenor care îmi place să muncesc, o fac cu pasiune, dau 100% pentru echipa la care lucrez, aveam încredere că ne putem salva, că putem ajunge la un baraj, am fost aproape până să înceapă play-out-ul. Nu regret nimic în aceste patru luni de zile, jucătorii cât au putut au dat, eu și staff-ul am făcut tot ce am putut încât să fim la ora jocului cât mai bine.

Aceste este fotbalul, am întâlnit fotbaliști mult mai valoroși decât noi, îmi pare rău că nu am reușit să facem mai mult. Le mulțumesc celor din conducere că mi-au dat șansa să antrenez în prima ligă. Nu vreau să comentez în acest moment de ce s-a întâmplat la viitor, mi-a transmis și cineva să nu îmi mai dau niciodată demisia în spațiul public, așa voi face.

Nu știu ce voi face. Deocamdată nu mă văd antrenând în Liga 2, îmi doresc să rămân în prima ligă, vedem din vară ce se va întâmpla. Sunt antrenor care pune pasiune în ceea ce face. Apropo de ultima perioadă petrecută, a fost și aia bună pentru că am calificat echipa în Conference League după 5 ani, pentru mine și acolo am făcut lucruri bune.

Am văzut ce a zis patronul, nu cred că se va retrage, îi place prea mult fotbalul și e implicat”, a declarat Nicolae Dică la finalul meciului.