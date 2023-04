Tehnicianul a înregistrat o medie de 0.93 puncte pe meci, potrivit statisticilor oferite de Transfermarkt. În play-off-ul Ligii a 2-a, CS Mioveni a obținut cinci eșecuri din cinci posibile.

Nicolae Dică și-a dat demisia! Cât a rezistat la CS Mioveni

Conform informațiilor oferite de GSP, Nicolae Dică și-a dat demisia și nu va mai fi de astăzi antrenorul lui CS Mioveni. De când a ajuns la argeșeni, antrenorul a bifat doar trei victorii: 1-0 vs Petrolul, 2-1 vs UTA Arad și 2-0 vs Chindia Târgoviște.

E a doua echipă din acest sezon pe care Nicolae Dică o părăsește. Tehnicianul s-a mai aflat la cârma celor de la FCSB, dar rezultatele nu l-au ajutat nici acolo. A pierdut în dublă manșă 0-10 cu Silkeborg și și-a dat demisia după eșecul cu 'U' Cluj, scor 1-2.

„A greșit Dică, pentru că a ales Mioveni?” Cum a răspuns un fost internațional român

Ianis Zicu, fost internațional român și actual tehnician la Concordia Chiajna, a vorbit despre situația în care se află Nicolae Dică la CS Mioveni, fiind la un pas de retrogradare, și a evidențiat că el nu ar fi luat în veci sub comandă o trupă care se bate în „zona fierbinte” ca tânăr antrenor.

„Sunt antrenori care își asumă riscuri de genul ăsta doar ca să antreneze. Consideră asta ca pe o experiență. (n.r. A greșit Dică?) Eu nu aș merge ca antrenor tânăr la o echipă de pe ultimul loc, cu șansele astea de salvare, și nu trebuie să ți le asumi. Ești un antrenor tânăr”, a spus Ianis Zicu la televiziunea Digi Sport.