Surpriza colosala! Steliano Filip se intoarce in Liga 1 si va juca impotriva lui Dinamo! Cu ce club semneaza maine

Steliano Filip si-a dat acordul pentru urmatoarea mutare din cariera.

Doar un an a jucat Steliano Filip in Croatia la Hajduk Split. Fundasul stanga de 24 de ani a fost pus pe liber in aceasta iarna, fiind implicat si intr-un scandal major alaturi de cativa coechipieri. Desi a fost propus de agentul sau in Serie A, Filip este aproape de revenirea in Liga 1!

Gazeta anunta ca Steliano Filip si-a dat acordul pentru a venit la Dunarea Calarasi! Dan Alexa l-a convins sa vina la Dunarea pana in vara, urmand ca vineri sa semneze contractul valabil pe 6 luni. Steliano Filip a jucat in prima liga din Romania doar la Dinamo, el fiind crescut de LPS Banatul Timisoara, pentru ca apoi sa joace la FCMU Baia inainte sa ajunga la Dinamo in 2012, cand avea 18 ani.

Steliano Filip ar putea debuta pentru Dunarea Calarasi chiar impotriva lui Dinamo! Dunarea joaca duminica la Voluntari, insa este greu de crezut ca Alexa va miza pe fostul capitan al lui Dinamo la doar 2 zile dupa semnarea contractului astfel ca duelul cu Dinamo de pe 24 februarie reprezinta partida in care Filip va reveni in Liga 1.