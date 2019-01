Steliano Filip, dat afara de la Hajduk! Anuntul de ultima ora al clubului

Hajduk Split a incercat sa-l vanda pe Filip, insa croatii n-au gasit nicio propunere avantajoasa.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Hajduk i-a propus lui Filip rezilierea acordului, dupa ce nici tentativele de imprumut nu s-au concretizat. Acum, Filip e liber sa revina in Liga 1! Fostul capitan al lui Dinamo incearca sa-si gaseasca un contract in strainatate. Are variante in Rusia si in Grecia, sustin sursele www.sport.ro.

Filip, 24 de ani, a semnat in ianuarie 2018 cu Hajduk in schimbul a 300 000 de euro. Fotbalistul a strans 11 meciuri in prima echipa a lui Hajduk, 5 sezonul trecut si 6 in acest campionat.

VEZI SI:



**Stanciu, super transfer sau greseala vietii? Ce spun Marica, Gica Popescu si Duckadam

Aboneaza-te la canalul nostru de YouTube