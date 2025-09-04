Lupta pentru supremația din Superliga pare că va fi extrem de interesant în sezonul 2025/2026, după startul excelent de sezon al Universității Craiova, dar și al celor de la Rapid și Dinamo.
Dorin Goian o vede favorită pe FCSB în continuare
Dorin Goian a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro și și-a expus părerea în legătură cu startul slab de sezon al FCSB-ului în întrecerea internă.
„Roș-albaștrii” au adunat doar șase puncte în primele opt etape și se află la 14 puncte față de Universitatea Craiova, care este lider în Superliga.
Fostul jucător al formației patronate de Gigi Becali e de părere că FCSB are resursele necesare să își revină din această secetă.
Goian vede formația bucureșteană în continuare drept favorita la câștigare titlului, chiar dacă FCSB va avea de jucat opt meciuri în Europa League.
„Sunt sigur că în campionat își vor reveni, ușor, ușor vor începe să acumuleze puncte și vor reveni acolo, în prima parte a campionatului.
Sper doar să nu fie prea târziu, pentru că la fel a făcut și sezonul trecut, doar că aveau mai multe puncte decât sezonul ăsta și oarecum diferența este destul de mare (n.r. sunt 14 puncte între FCSB și primul loc, ocupat de U. Craiova), dar valoric FCSB-ul are puterea să revină din nou în play-off și să câștige campionatul. Rămâne principala favorită la titlu.”, a spus Dorin Goian, în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV.
Echipa antrenată de Elias Charalambous va avea două deplasări în Superliga, imediat după pauza pentru echipele naționale. „Roș-albaștrii” vor merge la Miercurea Ciuc pentru duelul cu Csikszereda, iar mai apoi vor juca cu FC Botoșani, ca imediat după se plece în Olanda pentru meciul cu Go Ahead Eagles.