Lupta pentru supremația din Superliga pare că va fi extrem de interesant în sezonul 2025/2026, după startul excelent de sezon al Universității Craiova, dar și al celor de la Rapid și Dinamo.



Dorin Goian o vede favorită pe FCSB în continuare



Dorin Goian a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro și și-a expus părerea în legătură cu startul slab de sezon al FCSB-ului în întrecerea internă.

„Roș-albaștrii” au adunat doar șase puncte în primele opt etape și se află la 14 puncte față de Universitatea Craiova, care este lider în Superliga.

Fostul jucător al formației patronate de Gigi Becali e de părere că FCSB are resursele necesare să își revină din această secetă.

Goian vede formația bucureșteană în continuare drept favorita la câștigare titlului, chiar dacă FCSB va avea de jucat opt meciuri în Europa League.

