Prima adversară a lui FCSB, transfer in extremis pentru lista UEFA: "O oportunitate de aur!"

Go Ahead Eagles a reușit pe ultima sută de metri să obțină semnătura mijlocașul olandez Kenzo Goudmijn (23 de ani), care a fost împrumutat de la Derby County (Championship) și a putut fi trecut pe lista UEFA pentru duelurile din Europa League.

Kenzo Goudmijn, trecut de Go Ahead Eagles pe lista UEFA în ultima clipă



Goudmijn, fotbalist crescut în academia lui AZ Alkmaar, a mai jucat la Sparta Rotterdam și Excelsior, iar vara trecută era cumpărat de Derby County pentru 820.000 de euro. În sezonul trecut, mijlocașul olandez a strâns 44 de partide la clubul din liga secundă engleză.



"Am considerat că este o oportunitate de aur să-l aducem pe Kenzo. E un jucător cu niște calități pe care rar le găsești disponibile pentru un împrumut. Are experiență atât în țară, cât și în străinătate, iar creativitatea și energia îl vor face un element esențial în echipa noastră", a spus Marc van Hintum, directorul tehnic de la Go Ahead Eagles.



Kenzo Goudmijn a mai jucat în cupele europene pentru AZ Alkmaar, iar acum se declară nerăbdător să intre în programul destul de încărcat al lui Go Ahead Eagles.



"Am jucat multe meciuri la toate cluburile din cariera mea. Am evoluat în competiții intense, atât cu AZ în Europa League, cât și cu Derby în Championship. Asta m-a făcut mai puternic și din punct de vedere fizic.



Am considerat că mutarea la Go Ahead Eagles este cea ma bună variantă pentru mine în prezent. Vreau să-mi ajut noua echipă să aibă un sezon grozav.



Sunt un mijlocaș căruia îi place să aibă inițiativa și să aducă ceva în plus atunci când are mingea. Mi-a plăcut atmosfera de pe acest stadion și când am fost adversar. Ne așteaptă un sezon dificil, vom avea meciuri și în Europa League, dar consider că putem face față", a spus Goudmijn, care ar putea fi titular la Go Ahead Eagles în duelul cu FCSB de pe 25 septembrie.

