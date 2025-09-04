Prima adversară a lui FCSB, transfer in extremis pentru lista UEFA: "O oportunitate de aur!"

Go Ahead Eagles a reușit pe ultima sută de metri să obțină semnătura mijlocașul olandez Kenzo Goudmijn (23 de ani), care a fost împrumutat de la Derby County (Championship) și a putut fi trecut pe lista UEFA pentru duelurile din Europa League.
Kenzo Goudmijn, trecut de Go Ahead Eagles pe lista UEFA în ultima clipă
Goudmijn, fotbalist crescut în academia lui AZ Alkmaar, a mai jucat la Sparta Rotterdam și Excelsior, iar vara trecută era cumpărat de Derby County pentru 820.000 de euro. În sezonul trecut, mijlocașul olandez a strâns 44 de partide la clubul din liga secundă engleză.
"Am considerat că este o oportunitate de aur să-l aducem pe Kenzo. E un jucător cu niște calități pe care rar le găsești disponibile pentru un împrumut. Are experiență atât în țară, cât și în străinătate, iar creativitatea și energia îl vor face un element esențial în echipa noastră", a spus Marc van Hintum, directorul tehnic de la Go Ahead Eagles.
Kenzo Goudmijn a mai jucat în cupele europene pentru AZ Alkmaar, iar acum se declară nerăbdător să intre în programul destul de încărcat al lui Go Ahead Eagles.
"Am jucat multe meciuri la toate cluburile din cariera mea. Am evoluat în competiții intense, atât cu AZ în Europa League, cât și cu Derby în Championship. Asta m-a făcut mai puternic și din punct de vedere fizic.
Am considerat că mutarea la Go Ahead Eagles este cea ma bună variantă pentru mine în prezent. Vreau să-mi ajut noua echipă să aibă un sezon grozav.
Sunt un mijlocaș căruia îi place să aibă inițiativa și să aducă ceva în plus atunci când are mingea. Mi-a plăcut atmosfera de pe acest stadion și când am fost adversar. Ne așteaptă un sezon dificil, vom avea meciuri și în Europa League, dar consider că putem face față", a spus Goudmijn, care ar putea fi titular la Go Ahead Eagles în duelul cu FCSB de pe 25 septembrie.
Melvin Boel, antrenorul lui Go Ahead Eagles, înainte de meciul cu FCSB: ”Mergem pentru rezultate!”
Cu un lot evaluat de Transfermarkt de doar 28,25 milioane de euro, Go Ahead Eagles, câștigătoarea Cupei Olandei, este, pe hârtie, cea mai slabă adversară a roș-albaștrilor. Cu toate acestea, batavii sunt pregătiți să dea totul pe teren pentru a deveni ”surpriza plăcută” a competiției.
Melvin Boel, antrenorul lui Go Ahead Eagles, a comentat tragerea la sorții și a subliniat că echipa sa nu s-s calificat în faza principală a competiției doar pentru a face act de prezență. De altfel, Boel crede că echipa sa are șanse reale să nu se facă de râs în Europa League. Olandezii se vor duela cu Aston Villa, Sporting Braga, FCSB, Stuttgart, RB Salzburg, Olympique Lyon, Nice și Panathinaikos, listă de pe care campioana României pare a fi cea mai accesibilă adversară.
”Este o tragere la sorți dificilă, dar și una care oferă oportunități. Este tipic pentru acest club să abordăm fiecare adversar cu un plan realist. Va fi incredibil de greu, dar nu participăm în Europa League doar pentru a face act de prezență. Mergem și pentru rezultate”, a spus Melvin Boel, antrenorul celor de la Go Ahead Eagles, conform vi.nl.
Căpitanul echipei, Mats Deijl, a transmis că și-a dorit un adversar din Grecia. În privința punctelor pe care Go Ahead Eagles le-ar putea acumula, fotbalistul a fost mai reținut decât Boel.
”Experiența din acea țară, fanii de acolo și tot ce ține de acel context, cred că ar fi minunat de trăit acolo. La Lyon și Panathinaikos am auzit, cele mai puternice reacții în sală, acolo unde am urmărit tragerea la sorți împreună cu echipa.
Discutasem deja în interior despre asta. Europa este ceva nou pentru toată lumea, așa că ne-am întrebat: care este, de fapt, obiectivul nostru? Poate ar trebui să reanalizăm asta după tragere. E și greu să spui ceva cu adevărat relevant acum. Tragerea abia a avut loc”, a spus și căpitanul echipei, fundașul central Mats Deijl.
Programul complet al lui FCSB în Europa League
- 25 septembrie 2025, 19:45 – Go Ahead Eagles - FCSB
- 2 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Young Boys Berna
- 23 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Bologna
- 6 noiembrie 2025, 19:45 – FC Basel - FCSB
- 27 noiembrie 2025, 22:00 – Steaua Roșie Belgrad - FCSB
- 11 decembrie 2025, 22:00 – FCSB - Feyenoord
- 22 ianuarie 2026, 22:00 – Dinamo Zagreb - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00 – FCSB - Fenerbahce
VIDEO Go Ahead Eagles, clip viral înaintea meciului cu FCSB