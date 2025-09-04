David Alaba, fundașul austriac în vârstă de 33 de ani, a fost dorit insistent de Fenerbahce și Beşiktaş, însă jucătorul lui Real Madrid a refuzat ideea unui transfer în Turcia.



Cele două cluburi din Istanbul au încercat să profite de situația contractuală a lui Alaba, aflat sub contract cu Real Madrid până în 2026, și au deschis discuții pentru un transfer sau chiar pentru un împrumut cu opțiune de cumpărare.



David Alaba, ofertat de adversara FCSB-ului din Europa League!



Potrivit publicației turcești Fotomaç, Florentino Perez nu s-ar fi opus unei plecări, mai ales că madrilenii nu intenționează să-i prelungească actualul contract și ar fi vrut să reducă din cheltuielile salariale.



Cu toate acestea, Alaba a transmis că dorește să rămână la Madrid cel puțin până la finalul înțelegerii, chiar dacă este ultima opțiune în ierarhia fundașilor centrali ai lui Real.



Fenerbahce, una dintre echipele interesate de Alaba, este adversara FCSB-ului în grupele Europa League, meciul fiind programat pe 29 ianuarie 2026, la București.



