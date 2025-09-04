Universitatea Craiova e lider, cu 20 de puncte, urmată de Rapid (18p) și Dinamo (15p). În schimb, CFR Cluj și FCSB, două dintre favoritele la titlu, au doar 6 puncte și ocupă pozițiile 13 și 14.

Gigi Becali regretă că n-a transferat jucătorul rivalei: „E fotbalist! Are viteză și forță”

Unul dintre oamenii care au strălucit în acest început de campionat este Alexandru Dobre, atacantul Rapidului, cu patru goluri marcate în primele opt etape. Evoluțiile sale l-au făcut chiar și pe Gigi Becali să regrete că nu l-a adus la FCSB.

„Nu-l vedem pe Dobre? Că el singur ține tot Rapidul! Normal că îmi pare rău. N-am auzit, nu știu ce. Că are nu știu ce în contract. Habar n-am!

Nu știu ce s-ar fi întâmplat. Eu cred că Dobre e un jucător care, atunci când îl bagi, îți dai seama că e fotbalist. De ce? Nu trebuie să-l găsești într-o anumită formă. El nu e un jucător care azi e în formă, mâine nu. Are o calitate, viteză și forță, pe care le are din naștere. Are forță, viteză și gata.

Da, poate că are o inspirație mai mare la un meci important, dar el va fi mereu în formă cu viteza și forța lui.

Mi-a spus și mie cineva că, domn’e, are nu știu ce. Nu știu, n-am întrebat, nici nu știu ce clauză are. Mi-a zis cineva din Anglia, un băiat. Înțelegi?

Da, mă, dar Rapid nu vinde la FCSB, că nu vinde. Domn’e, că are nu știu ce contract. Nu cred. După aia mi-a zis că are contract până în 2027. Păi, până în 2027 nu mai pot eu să-l iau, că el o să fie vândut, cred.

Nu din anturajul lui. E un băiat care m-a sunat și mi l-a propus cineva. Domn’e, el mi l-a propus. Nu l-am băgat în seamă. Domn’e, eu vi l-am propus și nu l-ați băgat în seamă. Nu-l cunosc pe băiatul ăsta. Nici măcar nu-i am numărul notat în agendă.

Și el mi-a spus lucrurile astea. (n.r. - v-a spus MM să nu-l luați?) Da, așa e. Tănase mi-a zis. L-am întrebat și pe Tănase. Probabil de acolo a plecat situația, că nu l-am vrut atunci. Conflictul ăla a părut puțin deplasat. Nu faci tu fițe cu antrenorul. Și Tănase mi-a zis: „Băi, nea Gigi, e fotbalist”. Tu de unde îl știi? „Îl știu de la echipa națională”.

„Nici nu-mi pare rău. Îți spun de ce nu-mi pare rău. Că am făcut niște performanțe pe care nu știu dacă el le-ar fi realizat. Nu poți ști nici dacă îl aveai pe Messi dacă le făcea”, a spus Gigi BEcali la Digi Sport.

Dobre (27 de ani) a ajuns la Rapid în octombrie 2024, liber de contract, după despărțirea de Famalicao, și are contract până în 2026, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon. Înainte de Rapid, a fost aproape și de CFR Cluj, dar transferul a căzut în ultima clipă.

