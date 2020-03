Suporterii stelisti, atac dur asupra unui patron din Liga 1: "Ai devenit penibil! Nu te crede mai destept decat e cazul"

Ultrasii au lanst o serie de acuze la adresa finantatorului din Liga 1.

In ultima perioada, Valeriu Iftime, patronul Botosaniului, a propus jucatori la FCSB si a cerut in schimbul acestora sume importante de bani. Ultrasii din Peluza Ros-Albastra a FCSB-ului l-au acuzat pe Iftime de faptul ca acesta ar cere niste sume mult prea mari pentru fotbalisti care nu ar valora atat. In plus, suporterii cred ca patronul Botosaniului nu a primit ofertele despre care a vorbit in spatiul public si ca incearca doar sa le ridice cotele jucatorilor sai pentru a obtine bani de la Becali.

"Iftime, deja ai devenit penibil. Stie toata lumea cum ai <<oferte>> pentru jucatorii pe care ii vrea STEAUA, ai multe <<oferte>>, doar cand il vrea STEAUA, stim, stim, asa cum stii si tu ca nu ai vreo oferta pentru ei...Pe Chindris ala, in afara de STEAUA, nu mai ai vreo oferta, daca ai fi barbat, ai recunoaste. Daca ai avea oferta de 1 500 000 euro pe Chindris, il vindeai la prima strigare, fara sa stai pe ganduri. Acum dai lectii si antrenorilor? Vezi-ti de echipa ta, de Croitoru(l) tau si lasa-ne pe noi in pace, putem sa ne purtam singuri de grija, doar tu mai lipseai din peisaj. Nu e prima oara cand dai lectii de antrenorat, ai mai facut-o! Ai grija de echipa ta, ai grija de <<ofertele>> tale(alea multe) pe care (nu) le ai atunci cand vrea STEAUA vreun jucator. Ai avut multe oferte pentru Ongenda, oferte de milioane, l-ai vandut pe 100 000 euro la Chievo(unde rupe tusa), daca il voia STEAUA, cereai 1 000 000. De ce nu le spui celor de la Chievo ce mare jucator este Ongenda si sa-l joace titular? Nu le spui fiindca in Italia nu e ca in Romania, nu ti se permite. Nu te crede mai destept decat e cazul, chiar nu ai de ce", au scris ultrasii din "Peluza Ros-Albastra" pe pagina lor de facebook.