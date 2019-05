Fabbrini a plecat in lacrimi de la FC Botosani! "Va multumesc pentru tot" Dezvaluirea patronului Iftime! Unde va ajunge fotbalistul!

Valeriu Iftime a vorbit despre Diego Fabbrini.

Diego Fabbrini a jucat aseara ultimul meci pentru FC Botosani, iar patronul Valeriu Iftime a dezvaluit ca fotbalistul italian a plecat in Bulgaria, pentru a semna cu TSKA Sofia.

"Fabbrini a plecat aseara cu lacrimi in ochi de la noi. A plecat in Bulgaria. Aseara spunea ca a venit de un an la Botosani, iar nevasta il intreba atunci unde e Botosani si nu il gasea pe harta, iar acum il considera unul din cele mai frumoase locuri unde a trait, pentru ca si-a relansat cariera", a spus Valeriu Iftime.

"Dinamo nu este un club mai bogat decat FC Botosani"

Mircea Rednic a fost foarte nervos dupa meciul pierdut de formatia sa la Botosani. Nu doar infrangerea a reprezentat motiv de suparare, ci si anuntul ca Fabbrini pleaca din Romania. Antrenorul "cainilor" a sustinut ca vorbise cu Fabbrini sa vina la Dinamo, insa patronul de la Botosani il contrazice.

"Imi pare rau, nu cred ca a vorbit vreodata domnul Rednic cu Fabbrini. Eu stiam 100% ca nu pleaca la Dinamo, dar mi-ar fi convenit sa ramana in Romania. Dinamo nu este un club mai bogat decat Botosani si nu poate sa plateasca un fotbalist mai bine decat mine. Nu ma pot pune cu FCSB, CFR sau Craiova", a adaugat patronul de la FC Botosani.

Fabbrini, in lacrimi: "Va multumesc pentru tot!"

Diego Fabbrinia a ajuns la FC Botosani la inceputul acestui sezon. Italianul a venit iber de contract de la Birmingham, dar a impresionat in Liga 1. In cariera, Fabbrini a mai jucat pentru Watford, Middlesbrough, Milwall, Unidese, Siena, Palermo sau Empoli.

Italianul si-a luat adio de la fanii de la Botosani: "Va multumesc pentru tot! O sa raman fanul vostru! Mult noroc!", a scris Fabbrini pe pagina sa de Instagram.