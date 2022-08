Patronul vicecampioanei a pus ochii pe Boli, de la FC Botoșani, însă patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, nu vrea să renunțe prea ușor la jucătorul său, deși riscă să-l piardă gratis la finalul acestui sezon.

Kevin Boli mai are contract cu FC Botoșani până la finalul acestui sezon, iar Gigi Becali încearcă să profite de situația contractuală a jucătorului pentru a plăti cât mai puțin pe el.

Kevin Boli ar putea fi o soluție pentru FCSB

Becali „amenință” că dacă Iftime nu acceptă oferta sa, atunci îl va aduce gratis pe Boli, la finalul sezonului. Finanțatorul lui FC Botoșani nu se lasă impresionat de vorbele lui Becali și ține la preț, deoarece știe că FCSB are nevoie de un fundaș central după ce i-a pierdut pe Iulian Cristea și pe Ovidiu Popescu (omul bun la toate din defensiva vicecampioanei).

„Nu am avut cu nimeni o discuție foarte serioasă sau foarte aplicată despre Boli. Este jucătorul meu. Eu am văzut niște „becalisme” aruncate așa... Eu îl știu pe domnul Becali. Că îl ia cu 30 de mii de euro, cu 25 de mii de euro. Așa enormitate nu am auzit de mult spusă, dar eu nu știu cum o să vină la noi cu banii aceștia.

Boli este jucătorul nostru până la finalul acestui an, până în iunie anul viitor. De atunci poate să-l ia și de semnat poate să semneze cu el cel mai devreme în decembrie, până atunci este jucătorul nostru. Boli poate pleca de la noi, dar cu un pret rezonabil, nu cu discuții ca la Divizia D, cum se făceau trasferurile acum 25 de ani.

Cu asta am spus tot. FCSB are nevoie de un fundaș central, iar Boli dacă nu pleacă la FCSB poate pleca în altă parte, pentru că are ofertă în momentul de față și de la alt club din România, așa că să vedem. Aștept o discuție foarte aplicată pe subiectul Boli și după vedem dacă pleacă sau nu de la mine”, a spus Valeriu Iftime la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Kevin Boli are în palmares trei titluri câștigate în Liga 1, cu Viitorul și CFR Cluj. Fundașul este evaluat de site-urile de specialitate la 450.000 de euro.