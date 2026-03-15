Supercomputer-ul s-a pronunțat deja: echipele din play-off scoase din lupta la titlu + marea favorită

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Play-off-ul din Superliga a debutat în acest weekend și deja am asistat la o schimbare de lider.

TAGS:
RapidUniversitatea CraiovaDinamoCFR ClujU ClujFC Arges
Din articol

Play-off-ul a început cu o surpriză. Universitatea Craiova a pierdut surprinzător, acasă, contra formației de pe locul 6, FC Argeș, 0-1, iar oltenii au pierdut primul loc în dauna celor de la Rapid, care sâmbătă au câștigat derby-ul cu Dinamo, scor 3-2.

Luni, de la ora 20:30, este programată ultima partidă din play-off a primei etape, derby-ul dintre U Cluj și CFR Cluj. Supercomputer-ul utilizat de statisticienii de la Football Meets Data arată că două echipe sunt practic deja excluse din lupta pentru titlu.

Deși a debutat cu dreptul, FC Argeș este cotată cu doar 3,1% șanse de a cuceri titlul. Dinamo, după eșecul suferit în Giulești, este chiar mai jos, numai 2,8%!

În schimb, chiar dacă a pierdut momentan prima poziție, Universitatea Craiova este văzută în continuare drept principala favorită la câștigarea titlului, cu 35,2% șanse. Scăderea față de intrarea în play-off este însă una majoră, aproximativ 20 de procente.

Rapid și-a crescut șansele la 24,7% după ce a învins dramatic Dinamo, în timp ce Universitatea Cluj și CFR Cluj, care se vor înfrunta luni, sunt cotate momentan cu 18,7%, respectiv 15,5%.

Clasamentul din play-off-ul Superligii

Programul etapei a doua din play-off

  • Joi, 19 martie, ora 20:30: Dinamo - Universitatea Craiova
  • Vineri, 20 martie, ora 21:45: CFR Cluj - Rapid
  • Sâmbătă, 21 martie, ora 20:30: FC Argeș - U Cluj
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!