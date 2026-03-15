Supercomputer-ul s-a pronunțat deja: echipele din play-off scoase din lupta la titlu + marea favorită

Football Meets Data: Universitatea Craiova rămâne principala favorită la titlu

Play-off-ul a început cu o surpriză. Universitatea Craiova a pierdut surprinzător, acasă, contra formației de pe locul 6, FC Argeș, 0-1, iar oltenii au pierdut primul loc în dauna celor de la Rapid, care sâmbătă au câștigat derby-ul cu Dinamo, scor 3-2.

Luni, de la ora 20:30, este programată ultima partidă din play-off a primei etape, derby-ul dintre U Cluj și CFR Cluj. Supercomputer-ul utilizat de statisticienii de la Football Meets Data arată că două echipe sunt practic deja excluse din lupta pentru titlu.

Deși a debutat cu dreptul, FC Argeș este cotată cu doar 3,1% șanse de a cuceri titlul. Dinamo, după eșecul suferit în Giulești, este chiar mai jos, numai 2,8%!

În schimb, chiar dacă a pierdut momentan prima poziție, Universitatea Craiova este văzută în continuare drept principala favorită la câștigarea titlului, cu 35,2% șanse. Scăderea față de intrarea în play-off este însă una majoră, aproximativ 20 de procente.

Rapid și-a crescut șansele la 24,7% după ce a învins dramatic Dinamo, în timp ce Universitatea Cluj și CFR Cluj, care se vor înfrunta luni, sunt cotate momentan cu 18,7%, respectiv 15,5%.

Clasamentul din play-off-ul Superligii