SUPER-LOVITURA pregatita de Mihai Rotaru lui Becali! Craiova vrea sa il aduca pe Nita in locul lui Pigliacelli

Mihai Rotaru vrea sa ii dea o lovitura lui Gigi Becali!

Patronul oltenilor a pus ochii pe Florin Nita, jucatorul pe care Gigi Becali a declarat in repetate randuri ca vrea sa il aduca inaopi la FCSB.

Conform Fanatik, Nita ar fi discutat o revenire in poarta ros-albastrilor, insa Rotaru si-ar fi exprimat si el interesul pentru portarul roman care a intrat in ultimul an de contract cu Sparta Praga.

Craiova cauta un portar cu experienta dupa ce Pigliacelli ar lua in calcul o revenire in Italia.

Nita este rezerva la Praga, acolo unde nu a jucat niciun minut in noul sezon, iar 'rivalul' sau din poarta, Milan Heca este favoritul clar al antrenorului.