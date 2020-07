"As prefera sa merg in playout!" Mihai Rotaru nu vrea sa auda de un baraj pentru Europa! Ameninta cu amenzi de zeci de mii de euro!

Craiova este la doar doua meciuri de castigarea titlului!

Inaintea meciului cu Astra Giurgiu, oltenii se feresc cum pot de coronavirus. Au avut deja trei cazuri la club, printre care si cel al team managerului Lucian Pretorian. Desi sustine ca Lucian Pretorian a respectat toate regulile de distantare si tot s-a infectat, Mihai Rotaru pune presiune pe jucatori si sugereaza ca acestia sunt pasibili de amenzi de zeci de mii de euro in caz ca se infecteaza!

"Suflam si in iaurt. Stam singuri in camera, mancam la caserola, nu mergem in restaurant. Avem patru mijloace de transport dupa noi, doua autocare pentru jucatori si doua masini pentru staff. Vrem sa ne putem desfasura activitatea si daca se intampla ceva.

Sper sa nu ajungem sa demonstram daca jucatorii pot fi amendati cu 20 de mii de euro daca se infecteaza. Luam in calcul in situatia in care apare un caz in cadrul clubului, iar jucatorul respectiv, de la care a plecat situatia, este amendat. Cred ca 20 de mii de euro sunt chiar putini. Noi nu avem cum sa amendam pe cineva acum, ca suntem in izolare completa. Nu se apropie nimeni unul de celalalt, nu mancam la restaurant.

Cred ca cel mai responsabil om din Romania este Lucian Pretorian, cand vine vorba de aceasta pandemie. N-am cunoscut om mai responsabil, are mereu manusi, masca, pastreaza distanta, atrage tuturor atentia sa isi puna masca. Credem ca s-a intamplat cand a fost la Brasov sa vada doua hoteluri la care am fi putut sta in cantonament. Credem ca s-a infectat la benzinarie, altfel nu pot sa imi explic", a spus Rotaru la Pro X.

Finantatorul Craiovei a vorbit si despre planurile de modificare a sistemului competitional pentru sezonul urmator.

"Credem ca ar fi un lucru bun sa existe un campionat cu 16 echipe, dintre care 6 in play off si 10 in playout. Sa nu se joace tur-retur in playout. Dar sunt total imptoriva ideii de a se da baraj intre locul 2 sau 3 cu locul 1 din playout. Poti ajunge sa te bati la titlu, sa termini pe 3, si sa joci baraj pentru soarta sezonului cu jucatori cazuti psihic si epuizati fizic.Asa mai bine tragem la sorti si gata.

Cand castigi playout-ul, nu ar trebui sa conteze. Intr-un singur meci se poate intampla orice. Asa, as prefera sa merg in playout, sa iau primul loc acolo, imi protejez jucatorii in ultimele etape si apoi astept barajul cu locul 3 si sa ii dau in cap! Poti sa faci sa retrogradeze 4 din playout, daca vrei neaparat sa-i dai miza. Poti ajunge inainte de baraj sa ai psihicul la pamant, accidentati, suspendati, daca ai dus o lupta grea pentru titlu.

Jucatorii romani au cea mai mica vacanta din Europa. Jucatorul roman nu are vacanta. Daca le mai pui si baraj, le mai dai 10 zile de munca. Nu putem sa ne dam cu parerea despre sezonul viitor, trebuie sa se aseze toata lumea la masa si sa gasim solutiile bune pentru protejarea jucatorilor si a competitiei. Trebuie sa invatam sa traim cu aceasta pandemie, e clar ca ne va insoti mult timp de acum incolo. Trebuie sa mearga viata inainte, altfel inchidem tot si stam acasa si asteptam ajutoare sociale", a mai declarat Mihai Rotaru.

De asemenea, finantatorul Craiovei a dezvaluit care sunt sansele plecarii lui Alex Cicaldau si ce s-a intamplat cu fotbalistul transferat de FCSB, Octavian Popescu.

"Jucatorul luat de FCSB era imprumutat de la Regal Bucuresti, nu e furat de la noi. El si-a dorit la FCSB, nu tinem pe nimeni cu forta. El si-a terminat contractul de imprumut in aceasta vara si a avut alta optiune. Fiecare e liber sa faca ce vrea. Nu discut despre plecarea lui Cicaldau, sunt problemele noastre si sunt intre noi si Cicaldau. E ca povestea aia 'daca intru in Champions League, iti dau un milion de euro' si apoi daca ajungi in UCL te intrebi 'de ce oi fi promis eu ca ii dau aluia banii?'", a completat Mihai Rotaru.

Astra - Craiova si FCSB - CFR Cluj vor fi LIVE TEXT pe www.sport.ro si facebook.com/wwwsport.ro de la 18:45 si 21:45!