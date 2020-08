Cum a fost convins Paul Papp sa semneze cu Universitatea Craiova! Mihai Rotaru s-a implicat persosnal: "A fost destul de usor sa ma convinga, mai ales ca ne cunosteam deja"

Universitatea Craiova vrea sa isi rezolve problemele din defensiva, iar ieri a facut oficial transferul fundasului Paul Papp, in varsta de 30 de ani.

Papp poate juca atat in banda dreapta cat si in centrul defensivei. El a evoluat in ultimii doi ani la Sivasspor, in Turcia si a dorit de mai multe ori sa revina in acest an, in tara.

Patronul oltenilor, Mihai Rotaru, este mai hotarat ca niciodata sa castige titlul sezonul viitor si se implica personal in transferurile echipei. Papp a dezvaluit ca omul de afaceri l-a contactat pentru a-l convinge se semneze o intelegere cu echipa lui Cristiano Bergodi.

"Domnul Rotaru m-a sunat duminică dimineata, am discutat. A fost destul de usor sa ma convinga, mai ales ca ne cunosteam deja. Este un om serios, mi-a pus la dispozitie tot ce mi-a promis, iar familia mea este fericita aici. Ne vom lupta cu noi la titlu, in primul rand.

Apoi vor fi echipe care ne vor pune probleme, dar vom fi focusati meci de meci. Baietii m-au primit foarte bine, majoritatea ma cunoșteau. La vizita medicala a fost ok, totul bine. Eu m-am pregatit si de acasa, iar acum mergem in Austria sa facem un cantonament bun", a declarat Paul Papp pentru Realitatea Sportiva.

Paul Papp a mai jucat in cariera pentru cluburi precum: Unirea Dej, FC Botosani, FC Vaslui, FC Farul Constanta, Chievo Verona, Astra Giurgiu, FCSB, Wil, Karabukspor si Sivasspor. De asemenea, el are si 18 meciuri pentru natioanala Romaniei.