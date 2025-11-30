La emisiunea de după Chelsea - Arsenal 1-1, Costin Ștucan, moderatorul emisiunii ”Play-On Sport”, a purtat un tricou ”special” al Rapidului, cadou din partea fostului atacant Robert Niță.



Motivul? Cei doi au pus un pariu vizavi de parcursul lui Liverpool pentru patru partide. Pentru că echipa lui Arne Slot nu a strâns șapte puncte din 12 posibile, Ștucan a fost nevoit să poarte tricoul primit ”cadou”



Costin Ștucan a onorat pariul cu Robert Niță



În această etapă, Liverpool a câștigat și s-a apropiat de locurile fruntașe din Premier League. S-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la West Ham, cu golurile marcate de Alexander Isak și Cody Gakpo, dar n-a fost suficient pentru ca Ștucan să câștige pariul.



”Deci trebuie să le spunem oamenilor că acum câteva săptămâni am făcut un pariu, dacă Liverpool reușește să facă șapte puncte din patru meciuri.



Dacă făcea șapte puncte, te îmbrăcai tu (n.r. - Robert Niță) în tricoul lui Liverpool. N-a făcut și m-am îmbrăcat eu într-un tricou pe care mi l-ai făcut tu cadou”, a spus Costin Ștucan, la emisiunea ”Play-On Sport”.

