Horațiu Moldovan a fost împrumutat în această vară de Atletico Madrid la Real Oviedo, dar mutarea portarului român s-a dovedit să nu fie una inspirată.

Fostul fotbalist de la Rapid a jucat un sigur meci în tricoul formației nou-promovate în La Liga, într-o partidă din Cupa Spaniei.



Horațiu Moldovan s-a hotărât! Ce decizie a luat portarul



Moldovan nu este mulțumit de situația sa de la Real Oviedo și este hotărât să o părăsească pe echipa spaniolă.

La un moment dat portarul naționalei României, fostul jucător de la Rapid a spus clar că își dorește să joace și va pleca în această iarnă de la Oviedo.

