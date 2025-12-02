NEWS ALERT Horațiu Moldovan s-a săturat! Ce decizie a luat fostul portar de la Rapid

Horațiu Moldovan este într-o situație complicată la Real Oviedo.

Horațiu Moldovan a fost împrumutat în această vară de Atletico Madrid la Real Oviedo, dar mutarea portarului român s-a dovedit să nu fie una inspirată.

Fostul fotbalist de la Rapid a jucat un sigur meci în tricoul formației nou-promovate în La Liga, într-o partidă din Cupa Spaniei.

Horațiu Moldovan s-a hotărât! Ce decizie a luat portarul

Moldovan nu este mulțumit de situația sa de la Real Oviedo și este hotărât să o părăsească pe echipa spaniolă.

La un moment dat portarul naționalei României, fostul jucător de la Rapid a spus clar că își dorește să joace și va pleca în această iarnă de la Oviedo.

„Pentru viitorul meu este mai bine să plec în iarnă și să-mi găsesc rapid o echipă unde să joc.

M-am apucat să-mi fac bagajele”, a fost mesajul pe care i l-a transmis Horațiu Moldovan impresarului său, conform GSP.ro.

Portarul român se va întoarce la Atletico Madrid de la 1 ianuarie, după încheierea oficială a împrumutului său și așteaptă o ofertă din partea unei echipe care să fie titular.

La Real Oviedo, Horațiu Moldovan este rezervă de lux, în timp ce portarul titular este Aaron Escandell. 

Portarul român este cotat la 2,2 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

